"Можна сміливо турбувати комунальників": синоптик розповіла про погоду в неділю

Колаж (РБК-Україна)

З сьогоднішнього дня повсюдно в Україні почнеться справжня осінь

У неділю, 21 жовтня, українське бабине літо остаточно попрощається з нами, його змінить справжня холодна осiнь, з дощами. А ще повсюдно очікуються короткочасні опади. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко Facebook на своїй сторінці.

"Дощ, особливо недалеко від Карпат, штука потрібна, бо зволожуючий і грибний, а ось майбутнє похолодання в умовах професійного комунального склерозу – таке собі", - підкреслила в повідомленні синоптик.

Ілюстративне фото: осінь (pixabay.com)

Згідно з її прогнозом, суттєво похолодає вже сьогодні. Температура опуститься до +8, максимум до +14 градусів.

Тепло ще трохи затримається на Півдні і Сході. Там стовпчики термометрів все ще будуть радувати українців відмітками температурних показників в +15...+20 градусів.

"Однак і звідти поступово тепле повітря буде витіснятися новою, свіжою холодною повітряною масою", - додала Діденко.

Дощі у неділю пройдуть у західних регіонах, місцями на півночі та в Луганській і Донецькій областях.

За словами Наталки Діденко, наступний тиждень вже буде холодним, а тому можна сміливо турбувати комунальників.

"Тому що в квартирах буде вкрай некомфортно без опалення", - написала синоптик.

у неділю В Києві небо буде затягнуте хмарами, є ймовірність невеликого дощу, однак нічого суттєвого. І також буде прохолодно.

На вихідних в столиці максимально + 13 + 15 градусів.

"На наступному тижні похолодання посилиться. Особливо в квартирах. Не перемерзайте, будьте уважні з приладами додаткового обігріву!", - резюмувала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики Укргідрометцентру, в тому числі, дали прогноз погоди на 21 жовтняя.

Також ми писали, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: (video.rbc.ua)