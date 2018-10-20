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Дождливо и пасмурно: синоптики дали прогноз погоды на 21 октября

STYLERЖизнь    20.10.2018 - 20:30
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщили, что ночью температура может опуститься до +3 градусов тепла

В воскресенье, 21 октября ожидается окончание "бабьего лета": существенно снизится температура, небо затянут облака и пройдут несильные дожди. Сообщается, что осадки ожидаются только в восточных и западных областях Украины. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Дождливо и пасмурно: синоптики дали прогноз погоды на 21 октября

Фото: (pixabay.com)

По имеющимся данным, в воскресенье уровень тепла опустится на 2-4 градуса по сравнению с субботой. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +15… +19 градусов тепла. В центральной, северной и западной Украине ожидается более прохладная погода, уровень тепла достигнет +11… +15 градусов. В ночное время ожидается похолодание до +3… +5 градусов в северных и северо-западных областях. На юге и юго-востоке ночью будет +7… +10 градусов. В остальных регионах — +5… +8 градусов.

Дождливо и пасмурно: синоптики дали прогноз погоды на 21 октября

Прогноз погоды на 21 октября (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики отметили, что в воскресенье будет сохранятся высокая пожароопасность во всех областях нашей страны.

Напомним, что ранее синоптик дала прогноз погоды на выходные.

Также мы писали, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: (video.rbc.ua)

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