"Дождь штука нужная": синоптик дала прогноз погоды на выходные

Фото: Погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах пройдут дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в стране на этих выходных. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что похолодание уже начало продвигаться по регионам Украины и предупредила, что в Карпатах пройдут дожди.

"Похолодание тихой сапой проползает в Украину. Сегодня еще побудет у нас тепло, но на Западе уже клубятся облака и даже появился первый стыдливый дождь. Дождь, особенно недалеко от Карпат, штука нужная, потому что увлажняющий и грибной, а вот будущее похолодание в условиях профессионального коммунального склероза - такое себе". – написала синоптик.

Она сообщила, что в субботу опустится температура воздуха во многих регионах. Тепло сохранится только на юге и востоке страны.

"Ведь завтра похолодает до + 12 + 16 градусов, а в воскресенье уже до + 8 + 14 градусов. Теплее еще побудет на Юге, во многих центральных областях и на Востоке, там + 15 + 20 градусов. Однако и оттуда постепенно теплый воздух будет вытесняться новой свежей холодной воздушной массой", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что в воскресенье в нескольких областях Украины пройдут дожди.

"Что с дождями? В субботу ничего существенного, в воскресенье небольшие дожди пройдут на Западе Украины, местами на севере и в Луганской и Донецкой областях", - отметила синоптик и напомнила, что следующая неделя в Украине будет холодной.

"Следующая неделя все уже будет холодной, поэтому можно смело беспокоить коммунальщиков. Потому что в квартирах будет крайне некомфортно без отопления", - написала Диденко.

Также она дала прогноз погоды на выходные дни для жителей столицы и порекомендовала не перемерзать.

"В Киеве завтра любителям шашлыков еще повезет, дождя не будет, но ощутимо похолодает. В воскресенье в столице будет облачно, вероятность небольшого дождя, однако ничего существенного. И также будет холодновато. На выходных в столице максимально + 13 + 15 градусов. Максимально. На следующей неделе похолодание усилится. Особенно в квартирах. НЕ перемерзайте, будьте внимательны с приборами дополнительного обогрева!" – порекомендовала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, чего ожидать от погоды украинцам в ближайшую неделю.

А также писали о том, какая погода ожидает украинцев до конца недели.

Видео: РБК-Украина