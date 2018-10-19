"Дощ штука потрібна": синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Фото: Погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах пройдуть дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в країні на цих вихідних. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що похолодання вже почало просуватися по регіонах України і попередила, що в Карпатах пройдуть дощі.

"Похолодання тихою сапою проповзає в Україну. Сьогодні ще побуде у нас тепло, але на Заході вже клубочаться хмари і навіть з'явився перший сором'язливий дощ. Дощ, особливо недалеко від Карпат, штука потрібна, тому що зволожуючий і грибний, а ось майбутнє похолодання в умовах професійного комунального склерозу - таке собі". – написала синоптик.

Вона повідомила, що в суботу опуститься температура повітря в багатьох регіонах. Тепло збережеться тільки на півдні і сході країни.

"Адже завтра похолодає до + 12 + 16 градусів, а в неділю вже до + 8 + 14 градусів. Тепліше ще побуде на Півдні, в багатьох центральних областях та на Сході, там + 15 + 20 градусів. Однак і звідти поступово тепле повітря буде витіснятися новою свіжою холодною повітряної масою", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона розповіла, що в неділю в деяких областях України пройдуть дощі.

"Що з дощами? В суботу нічого істотного, в неділю невеликі дощі пройдуть на Заході України, місцями на півночі та в Луганській і Донецькій областях", - зазначила синоптик і нагадала, що наступний тиждень в Україні буде холодним.

"Наступний тиждень вже буде холодним, тому можна сміливо турбувати комунальників. Тому що в квартирах буде вкрай некомфортно без опалення", - написала Діденко.

Також вона дала прогноз погоди на вихідні дні для жителів столиці і порекомендувала не перемерзати.

"У Києві завтра любителям шашликів ще пощастить, дощу не буде, але відчутно похолодає. У неділю в столиці буде хмарно, ймовірність невеликого дощу, однак нічого суттєвого. І також буде холоднувато. На вихідних в столиці максимально + 13 + 15 градусів. Максимально. Наступного тижня похолодання посилиться. Особливо в квартирах. НЕ перемерзайте, будьте уважні з приладами додаткового обігріву!" – порекомендувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла, чого чекати від погоди українцям у найближчий тиждень.

А також писали про те, яка погода очікує на українців до кінця тижня.

Відео: РБК-Україна