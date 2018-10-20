Похмуро та дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 21 жовтня

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Синоптики повідомили, що вночі температура може опуститися до +3 градусів тепла

У неділю, 21 жовтня очікується закінчення "бабиного літа": суттєво знизиться температура, небо затягнуть хмари і пройдуть несильні дощі. Повідомляється, що опади очікуються тільки в східних і західних областях України. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

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За наявними даними, в неділю рівень тепла опуститься на 2-4 градуси порівняно з суботою. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +15... +19 градусів тепла. У центральній, північній та західній Україні очікується більш прохолодна погода, рівень тепла досягне +11... +15 градусів. У нічний час очікується похолодання до +3... +5 градусів у північних і північно-західних областях. На півдні і південно-сході вночі +7... +10 градусів. В інших регіонах — +5... +8 градусів.

Прогноз погоди на 21 жовтня (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики відзначили, що в неділю збережеться висока пожежна небезпека у всіх областях нашої країни.

Нагадаємо, що раніше синоптик дала прогноз погоди на вихідні.

Також ми писали, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: (video.rbc.ua)