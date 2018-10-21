"Мокрый снег, холод и сильный ветер": синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю

Всю неделю будет неприятная осенняя погода, но к выходным потеплеет
Народный синоптик Наталка Диденко на Facebook рассказала о наступлении полноценной осени со снегом, холодом и сильным ветром в Украине на следующей неделе.
"Чтобы не разгонять панику, сразу - подробности и уточнения", - успокоила пользователей синоптик.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
С начала новой недели, как и предполагалось, похолодание усилится сначала до +9...+15 градусов и постепенно в середине недели похолодает еще до +7…+12 градусов Цельсия.
Ночи будут уже реально холодными с температурой воздуха +4…+10 градусов, а позднее +1…+5 градусов, а иногда, как утверждает Диденко, похолодает и "до небольших минусов".
Ожидается увеличение облачной погоды и осадков.
Самыми сложными погодные условия в Украине будут в среду и четверг.
"Будут идти дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах + 6 + 10 градусов, на юге и востоке до + 12 + 15 градусов", - отметила народный синоптик.
В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов в сочетании с низкой температурой воздуха 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.
"Обратите внимание на прогноз!", - подчеркнула Наталка Диденко
В понедельник погода будет относительно стабильной без дождей, за исключением Донецкой и Луганской области.
Температура воздуха завтра составит +9… +14 градусов, на юге до +17 градусов.
В Киеве понедельник осадков не будет, днем около +11 градусов.
Во вторник похолодает, будет облачно и вероятен небольшой дождь.
В среду и четверг киевлян ждет неблагоприятная погода: дожди, сильный ветер, дальнейшее похолодание и даже существенное похолодание до +1…+4 градусов. Есть вероятность мокрого снега.
В завершение этой неутешительной синоптической информации Диденко добавила "ложку синоптического оптимизма".
В следующие выходные погода в Украине стабилизируется, "появится солнце и потеплеет.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Кстати, ранее Наталка Диденко рассказала о погоде в воскресенье.
Также мы писали, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.
Видео: (video.rbc.ua)