"Мокрый снег, холод и сильный ветер": синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всю неделю будет неприятная осенняя погода, но к выходным потеплеет

Народный синоптик Наталка Диденко на Facebook рассказала о наступлении полноценной осени со снегом, холодом и сильным ветром в Украине на следующей неделе.

"Чтобы не разгонять панику, сразу - подробности и уточнения", - успокоила пользователей синоптик.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

С начала новой недели, как и предполагалось, похолодание усилится сначала до +9...+15 градусов и постепенно в середине недели похолодает еще до +7…+12 градусов Цельсия.

Ночи будут уже реально холодными с температурой воздуха +4…+10 градусов, а позднее +1…+5 градусов, а иногда, как утверждает Диденко, похолодает и "до небольших минусов".

Ожидается увеличение облачной погоды и осадков.

Самыми сложными погодные условия в Украине будут в среду и четверг.

"Будут идти дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем ​​в пределах + 6 + 10 градусов, на юге и востоке до + 12 + 15 градусов", - отметила народный синоптик.

В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов в сочетании с низкой температурой воздуха 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.

"Обратите внимание на прогноз!", - подчеркнула Наталка Диденко

В понедельник погода будет относительно стабильной без дождей, за исключением Донецкой и Луганской области.

Температура воздуха завтра составит +9… +14 градусов, на юге до +17 градусов.

В Киеве понедельник осадков не будет, днем ​​около +11 градусов.

Во вторник похолодает, будет облачно и вероятен небольшой дождь.

В среду и четверг киевлян ждет неблагоприятная погода: дожди, сильный ветер, дальнейшее похолодание и даже существенное похолодание до +1…+4 градусов. Есть вероятность мокрого снега.

В завершение этой неутешительной синоптической информации Диденко добавила "ложку синоптического оптимизма".

В следующие выходные погода в Украине стабилизируется, "появится солнце и потеплеет.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее Наталка Диденко рассказала о погоде в воскресенье.

Также мы писали, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: (video.rbc.ua)