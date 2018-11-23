Морози до -11 градусів: синоптики дали прогноз погоди на 24 листопада

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомили, що в східних областях очікується різке зниження температури

У суботу, 24 листопада, очікується холодна, хмарна погода, переважно без опадів. Мінімальний рівень тепла очікується в східних регіонах. В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях можливий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Західній Україні збережеться відносно тепла погода. Найтепліше 24 листопада буде на Закарпатті до +7, вдень до +1 вночі. Хмарно, опадів не очікується. У Львівській, Терпнопольской та Івано-Франківській областях вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6 градусів. Хмарно, очікуються опади у вигляді снігу. У Луцькій, Рівненській та Житомирській областях сонячно, без опадів. Температура вдень до +2, вночі – до -5...-6 градусів.

Фото: (instagram.com/haystov)

В Центральній Україні у суботу варто очікувати переважно сонячної погоди з невеликою хмарністю, без опадів. Температура вдень від -2 до -4 градусів, вночі – до -6...-7 градусів. На півдні нашої країни буде сонячно, вдень від 0 до +2, вночі до -3...-4 градусів. Аналогічна ситуація буде і в Криму.

На сході країни переважно сонячно, з незначною хмарністю. Найхолодніше буде в Харківській області: -2...-4, вдень до -11 градусів вночі. Схожа ситуація збережеться і на Донбасі. У Дніпропетровській і Запорізькій областях вдень від 0 до -2, вночі – до -5 градусів. Опадів не очікується.

Скріншот прогнозу погоди на 24 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні незабаром потеплішає.

Раніше ми писали, що синоптики попереджають про ожеледицю та туман, на дорогах.

Відео: (video.rbc.ua)