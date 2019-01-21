"Морози знову посиляться": українцям повідомили, коли чекати на похолодання

Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві погода очікується суха та холодна

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила українцям, яка погода очікується 22 і 23 січня. У соціальній мережі Facebook на своїй сторінці експерт попереджає про похолодання в найближчі дні.

"22 січня, в День соборності України, в Україні знову посиляться морози.

Найближчої ночі -7 -14 градусів, вдень -4 -9 градусів, на півдні і заході -1 -4 градуси", - пише Діденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Сніг очікується ближче до вечора в Одеській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях. А от у Києві 22 січня погода буде сухою і морозною: вночі температура складе близько -10 градусів, вдень -5 градусів.

А ось 23 січня, за словами синоптика, погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.

"Тому поки можна працювати і прогулюватися стабільно, а ось при наближенні атмосферних фронтів 23 січня голова і судини можуть вибрикувати - підготуйтеся", - підсумувала експерт.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що у Карпатах оголошено штормове попередження. Крім того, наголошується, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза сходження снігу на дороги.

Ми писали, що згідно з прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході і заході України очікується сніг, місцями з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8.

За інформацією синоптика Наталки Діденко, протягом 21-22 січня Україну будуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть із собою сніг і посилення вітру, а місцями - хуртовини. На крайньому півдні та на південному сході сніг буде "мокрим".