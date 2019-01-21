"Морозы снова усилятся": украинцам сообщили, когда ждать похолодание

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве погода ожидается сухой и холодной

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам, какая погода ожидается 22 и 23 января. В социальной сети Facebook на своей страничке эксперт предупреждает о похолодании в ближайшие дни.

"22 января, в День соборности Украины, в Украине морозы снова усилятся.

Ближайшей ночью -7 -14 градусов, днем ​​-4 -9 градусов, на юге и западе -1 -4 градуса", - пишет Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Снег ожидается ближе к вечеру в Одесской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях. А вот в Киеве 22 января погода будет сухой и морозной: ночью температура составит около -10 градусов, а днем ​​-5 градусов.

А вот 23 января, по словам синоптика, погода изменится. В Украину придут снегопады и метели, на юге значительно потеплеет, поэтому там возможны осадки в виде снега и дождя.

"Поэтому пока можно работать и прогуливаться стабильно, а вот при приближении атмосферных фронтов 23 января голова и сосуды могут "выделываться" - подготовьтесь", - подытожила эксперт.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Кроме того отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Мы писали, что согласно прогнозам синоптиков, 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.

По информации синоптика Натальи Диденко, в течение 21-22 января Украину будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой снег и усиление ветра, а местами - метели. На крайнем юге и на юго-востоке снег будет "мокрым".