"Підготуйтеся заздалегідь": погода в Україні різко зміниться, синоптики озвучили прогноз

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Температура "заморозить" українців

Погода в Україні на 20 січня обіцяє бути по істині "зимовою" – морози будуть як вночі, так і вдень. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Opinion.

Так, морози 20 січня посиляться відразу на 2-5 градусів, а на початку наступного тижня повітря охолоне до -8-14 за Цельсієм. На півночі і північному сході і зовсім очікується -12-18 нижче нуля, а в деяких регіонах дійде до -20.

Прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

"Підготуйтеся заздалегідь до похолодання, не дайте шансу жодному вірусу або застуді. Протягом 20-22 січня Україну будуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть із собою сніг та посилення вітру, а місцями – хуртовини. На крайньому півдні та на південному сході сніг буде "мокрим", - сказала вона.

Більше того, стверджує Діденко, в неділю першу половину наступного тижня морози посиляться, а мінімальна температура повітря буде на рівні -8-13 градусів, а максимальна -4-9 нижче нуля.

"Сніг у Києві найбільш ймовірний 21 січня", - підкреслила вона.

Прогноз погоди у Києві (meteo.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що 19 січня температура повітря по всій Україні буде неоднозначною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря.

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Відео: РБК-Україна