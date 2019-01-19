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Синоптик предупредила о "сюрпризах" погоды на Крещение

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 09:04
Синоптик предупредила о "сюрпризах" погоды на Крещение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украину ворвется арктический циклон

Погода 19 января охарактеризуется холодным воздухом и похолоданием, которые принесет на Крещение арктический циклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Opogode.

Так, 19 января, на Крещение, в Украину переместится холодный воздух арктического происхождения. Это станет причиной того, что ночью и днем будет небольшой "минус".

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Иллюстративное фото: pixabay.com

"Ночью ожидается -3-9 градусов, днем 1-6 по Цельсию, на юге около нуля. Днем в субботу температура воздуха составит -1-6 градусов, на юге и востоке от 3 мороза до 3 градусов тепла. Осадки маловероятны", - говорится в сообщении.

Более того, Диденко также рассказала о том, какая погода будет в Киеве.

"В Киеве 19 января без существенных осадков, 20 января - периодический снег. Температура воздуха на Крещение ночью -4-9 градусов, днем ​​-2-5 градусов, 20 января ночью -6-11 градусов, днем ​​-4-7 градусов", - подчеркнула она.

Синоптик предупредила о &quot;сюрпризах&quot; погоды на Крещение

Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко сообщает о том, что 19 января температура воздуха по всей Украине будет неоднозначной

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха.

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Видео: РБК-Украина

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Новости Украины ГидрометцентрНаталья Диденкокрещение
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