Синоптик попередила про "сюрпризи" погоди на Водохреща

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україну увірветься арктичний циклон

Погода 19 січня охарактеризується холодним повітрям і похолоданням, які принесе на Водохреща арктичний циклон. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Opogode.

Так, 19 січня, на Водохреща, в Україну переміститься холодне повітря арктичного походження. Це стане причиною того, що уночі та вдень буде невеликий "мінус".

Ілюстративне фото: pixabay.com

"Вночі очікується -3-9 градусів, вдень 1-6 за Цельсієм, на півдні близько нуля. Вдень у суботу температура повітря становитиме -1-6 градусів, на півдні і сході від 3 морозу до 3 градусів тепла. Опади малоймовірні", - йдеться в повідомленні.

Більш того, Діденко також розповіла про те, яка погода буде в Києві.

"У Києві 19 січня без істотних опадів, 20 січня - періодичний сніг. Температура повітря на Водохреща вночі -4-9 градусів, вдень -2-5 градусів, 20 січня вночі -6-11 градусів, вдень -4-7 градусів", - підкреслила вона.

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що 19 січня температура повітря по всій Україні буде неоднозначною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря.

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Відео: РБК-Україна