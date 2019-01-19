ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптик попередила про "сюрпризи" погоди на Водохреща

STYLERЖиття    19.01.2019 - 09:04
Синоптик попередила про "сюрпризи" погоди на Водохреща
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україну увірветься арктичний циклон

Погода 19 січня охарактеризується холодним повітрям і похолоданням, які принесе на Водохреща арктичний циклон. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Opogode.

Так, 19 січня, на Водохреща, в Україну переміститься холодне повітря арктичного походження. Це стане причиною того, що уночі та вдень буде невеликий "мінус".

Морози і снігопади: українцям розповіли про погоду на вихідних

Ілюстративне фото: pixabay.com

"Вночі очікується -3-9 градусів, вдень 1-6 за Цельсієм, на півдні близько нуля. Вдень у суботу температура повітря становитиме -1-6 градусів, на півдні і сході від 3 морозу до 3 градусів тепла. Опади малоймовірні", - йдеться в повідомленні.

Більш того, Діденко також розповіла про те, яка погода буде в Києві.

"У Києві 19 січня без істотних опадів, 20 січня - періодичний сніг. Температура повітря на Водохреща вночі -4-9 градусів, вдень -2-5 градусів, 20 січня вночі -6-11 градусів, вдень -4-7 градусів", - підкреслила вона.

Синоптик попередила про &quot;сюрпризи&quot; погоди на Водохреща

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що 19 січня температура повітря по всій Україні буде неоднозначною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Синоптик повідомила, в яких областях очікувати похолодання Будьте обережні: синоптики попередили про нестабільність погоди
Новини України ГідрометцентрНаталья Диденкокрещение
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся