"Подготовьтесь заранее": погода в Украине резко изменится, синоптики озвучили прогноз

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Температура "заморозит" украинцев

Погода в Украине на 20 января обещает быть по истине "зимней" – морозы будут как вечером, так и днем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Opinion.

Так, морозы 20 января усилятся сразу на 2-5 градусов, а вначале следующей недели воздух остынет до -8-14 по Цельсию. На севере и северном востоке и вовсе ожидается -12-18 ниже нуля, а в некоторых регионах дойдет до -20.

Прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

"Подготовьтесь заранее к похолоданию, не дайте шанса ни одному вирусу или простуде. На протяжении 20-22 января Украину будут переходить атмосферные фронты, которые принесут с собой снег и усиление ветра, а местами – метели. На крайнем юге и на южном востоке снег будет "мокрым", - сказала она.

Более того, утверждает Диденко, в воскресенье и первую половину следующей недели морозы усилятся, а минимальная температура воздуха будет на уровне -8-13 градусов, а максимальная -4-9 ниже нуля.

"Снег в Киеве наиболее вероятен 21 января", - подчеркнула она.

Прогноз погоды в Киеве (meteo.gov.ua)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко сообщает о том, что 19 января температура воздуха по всей Украине будет неоднозначной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха.

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Видео: РБК-Украина