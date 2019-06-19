11-річний львів'янин отримав страшну травму в міському фонтані

У Львові 11-річний хлопчик отримав серйозну травму ноги під час гри з братом у міському відкритому фонтані на площі Митній. Подробиці інциденту розповіла мама хлопчика Оксана Філс на своїй сторінці в Facebook.

Вона пояснила, що у дітей була листівка із запрошенням відвідати відкриті фонтани в місті, на площі Митній і біля ТРЦ "Форум". Текст у листівках був із запрошенням "пострибати".

"Увага! Львівські фонтани – це небезпечна розвага! Два сини пішли до фонтану пострибати (як і зазначено у рекламних брошурах). Молодший син розпоров через фонтан всю стопу. Повноцінний наркоз, скальпель і замість моря (на післязавтра куплені квитки), довгі тижні перев'язок", - написала обурена жінка.

Дитина покалічилася у фонтані (facebook.com/oxana.fils)

В коментарях вона уточнила, що діти планували відвідати ще один фонтан, але через травму вони поїхали в лікарню замість розваг.

"У дітей була якась рекламна листівка, де вони прочитали, я її не бачила. Вони подзвонили і сказали, що підуть до фонтану в центр і планують піти до "Форуму", але распороли ногу, листівку намочили і викинули. Після травми ми звернулися в Залізничну лікарню, але так як випадок складний, нас відправили у дитячу лікарню", - написала Оксана Филс.

Скріншот поста (facebook.com/oxana.fils)

Вона додала, що буде подавати в суд на Львівську міську адміністрацію, яка допустила незадовільний стан фонтанів і наявність у них гострих травматичних елементів у ньому.

Відкриті фонтани заробили у Львові в 2017 році. Вода з рівня гранітного тротуару б'є вертикально з 25 форсунок з різним натиском. Ці фонтани стали улюбленим місцем школярів під час останніх дзвоників та випускних, а також для інших жителів міста в спекотну літню погоду.

Фонтан на площі Митній (Фото: Володимир Бондар)

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