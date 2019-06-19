11-летний львовянин получил жуткую травму в городском фонтане

Во Львове 11-летний мальчик получил серьезную травму ноги во время игры с братом в городском открытом фонтане на площади Мытной. Подробности инцидента рассказала мама мальчика Оксана Филс на своей странице в Facebook.

Она объяснила, что у детей была листовка с приглашением посетить открытые фонтаны в городе, на площади Мытной и возле ТРЦ "Форум". Текст в листовках был с приглашением "попрыгать".

"Внимание! Львовские фонтаны – это опасное развлечение! Два сына пошли к фонтану попрыгать (как и указано в рекламных брошюрах). Младший сын распорол об фонтан всю стопу. Полноценный наркоз, скальпель и вместо моря (на послезавтра куплены билеты), долгие недели перевязок", - написала возмущенная женщина.

Ребенок травмировался в фонтане (facebook.com/oxana.fils)

В комментариях она уточнила, что дети планировали посетить еще один фонтан, но из-за травмы они поехали в больницу вместо развлечений.

"У детей была какая-то рекламная листовка, где они прочитали, я ее не видела. Они позвонили и сказали, что пойдут к фонтану в центр и планируют пойти к "Форуму", но распороли ногу, листовку намочили и выкинули. После травмы мы обратились в Железнодорожную больницу, но так как случай сложный, нас отправили в детскую больницу", - написала Оксана Филс.

Скриншот поста (facebook.com/oxana.fils)

Она добавила, что будет подавать в суд на Львовскую городскую администрацию, которая допустила неудовлетворительное состояние фонтанов и наличие в них острых, травматических элементов в нем.

Открытые фонтаны заработали во Львове в 2017 году. Вода с уровня гранитного тротуара бьет вертикально из 25 форсунок с разным напором. Эти фонтаны стали любимым местом школьников во время последних звонков и выпускных, а также для других жителей города в жаркую летнюю погоду.

Фонтан на площади Мытной (Фото: Владимир Бондарь)

Напомним, ранее мы писали о том, что ребенок получил серьезные травмы в маршрутке под Хмельницким.

А также рассказывали о том, что под Херсоном "качели-убийцы" погубили жизнь молодого мужчины.