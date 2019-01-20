Потужний циклон торкнеться всіх: синоптик дала прогноз погоди на 21 січня

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Синоптик розповіла, що циклон вплине на мешканців усіх областей України

У понеділок, 21 січня, за даними народного синоптика Наталки Діденко в Україні суттєво зміниться погода в результаті наближення циклону. Синоптик розповіла про суттєве зниження температури до -12 градусів, а також сильних опадах на Правобережній Україні. Про це синоптик написала у своєму Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що наближається циклон з боку півдня, першими його відчують жителі Одеської області.

"І знову до нас мчить циклон! Вже сьогодні ввечері сніг розпочнеться на Одещині, підтягнеться по лінії Одеса-Суми і охопить все, що вздовж цієї смуги, аж до Вінниччини, Черкащини, Полтавщини та Київщини. Решта території побуде у сухому повітрі", — пише синоптик.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Вона також зазначила, що на Правобережній Україні очікується випадання сильних опадів у вигляді снігу і мокрого снігу.

"В ніч на понеділок і завтра вранці сильні опади очікуються на Півдні України, Сході, в районах Кропивницького, Дніпра, Полтави - карта. Фаза опадів - від снігу до мокрого снігу, в залежності від температури повітря. На решті території буде спокійно, без опадів", — попередила синоптик.

Діденко також розповіла, для кого циклон не несе ніякої небезпеки.

"Протягом дня 21 січня циклон зрушиться в східному напрямку, тому негода протримається лише у східних областях, в Криму та Приазов'ї. У більшості областей буде переважати суха погода", — пише вона.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря на думку синоптика істотно знизиться. Діденко прогнозує до -12 градусів у нічний час.

"Температура повітря. Трохи "осядуть" морози. Найближчої вночі очікується -4... -12 градусів, завтра вдень -2... -7 градусів. На Півдні України вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень в понеділок 0... +4 градуси, в Криму до +6 градусів", — додала вона.

Синоптик також дала окремий прогноз погоди для мешканців української столиці. За даними експерта, в Києві очікується суха погода з невеликою ймовірністю снігу в нічний час.

"У Києві 21 січня погода передбачається сухою, хіба що найближчої ночі ймовірний сніг. Але більшість із нас будуть солодко спати після активних свят та перед новим робочим тижнем, який відкриває шлях до весни. У столиці найближчої ночі морози виявляться лагіднішими, -4-6 градусів, на околицях до -9 градусів, завтра вдень -3-5 градусів. На дорогах слизько", — пише синоптик.

Діденко попередила, що атмосферний тиск, викликаний наближенням циклону, вплине на всіх жителів України, незалежно від області.

"Атмосферний тиск завтра може зачіпати нас усіх, незалежно від того, чи будемо ми на Півдні та Сході чи деінде", — підсумувала експерт.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що погода в Україні різко зміниться, синоптики озвучили прогноз.

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