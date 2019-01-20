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Мощный циклон затронет всех: синоптик дала прогноз погоды на 21 января

STYLERЖизнь    20.01.2019 - 13:50
Мощный циклон затронет всех: синоптик дала прогноз погоды на 21 января
Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Синоптик рассказала, что циклон повлияет на жителей всех областей Украины

В понедельник, 21 января, по данным народного синоптика Натальи Диденко в Украине существенно изменится погода в результате приближения циклона. Синоптик рассказала о существенном снижении температуры до -12 градусов, а также сильных осадках на Правобережной Украине. Об этом синоптик написала в своем Facebook.

Наталья Диденко рассказала, что циклон приближается со стороны юга, первыми его ощутят жители Одесской области.

"И снова к нам мчится циклон! Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Сумы и охватит все, что вдоль этой полосы, вплоть до Винничины, Черкащины, Полтавщины и Киевщины. Остальная территория побудет в сухом воздухе", — пишет синоптик.

Мощный циклон затронет всех: синоптик дала прогноз погоды на 21 января

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Она также отметила, что на Правобережной Украине ожидается выпадение сильных осадков в виде снега и мокрого снега.

"В ночь на понедельник и завтра утром сильные осадки ожидаются на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы - карта. Фаза осадков - от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории будет спокойно, без осадков", — предупредила синоптик.

Диденко также рассказала, для кого циклон не несет никакой опасности.

"В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода", — пишет она.

Мощный циклон затронет всех: синоптик дала прогноз погоды на 21 января

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха по мнению синоптика существенно снизится. Диденко прогнозирует до -12 градусов в ночное время.

"Температуру воздуха. Немного "осядут" морозы. Ближайшей ночью ожидается -4… -12 градусов, завтра днем -2… -7 градусов. На Юге Украины ночью от +2 тепла до -3 мороза, днем в понедельник 0… +4 градуса, в Крыму до +6 градусов", — добавила она.

Синоптик также дала отдельный прогноз погоды для жителей украинской столицы. По данным эксперта, в Киеве ожидается сухая погода с небольшой вероятностью снега в ночное время.

"В Киеве 21 января погода предполагается сухой, разве что ближайшей ночью вероятен снег. Но большинство из нас будут сладко спать после активных праздников и перед новой рабочей неделей, который открывает путь к весне. В столице ближайшей ночью морозы окажутся мягче, -4… -6 градусов, в окрестностях до -9 градусов, завтра днем -3… -5 градусов. На дорогах скользко", — пишет синоптик.

Диденко предупредила, что атмосферное давление, вызванное приближением циклона, повлияет на всех жителей Украины вне зависимости от области.

"Атмосферное давление завтра может затрагивать нас всех, независимо от того, будем мы на Юге и Востоке или где-либо еще", — подытожила эксперт.

Мощный циклон затронет всех: синоптик дала прогноз погоды на 21 января

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что погода в Украине резко изменится, синоптики озвучили прогноз.

Ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха.

К слову, в Харькове двое тяжело травмированы из-за обвала льда.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +5 "Подготовьтесь заранее": погода в Украине резко изменится, синоптики озвучили прогноз
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