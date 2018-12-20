Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Відео: YouTube / Телеканал UA: Рівне

У Рівненській області шахрайка, представишись соціальною працівницею, викрала заощадження подружжя пенсіонерів - 60 тисяч гривень. Після того, як її затримали та допитували поліцейські, жінка померла. Про це повідомляє місцевий ресурс "Телеканал UA: Рівне" на TouTube-каналі.

Як розповіла потерпіла, пенсіонерка Фаїна Стацюк, інцидент стався у вівторок по обіді. До них у двері подзвонила невідома жінка, представилася соціальним працівником і заявила, що принесла їм соцдопомогу.

Вона зайшла в квартиру і просила дати здачу - 400 гривень.

Скріншот

Коли літня жінка дістала з гаманця гроші і поклала його на місце, незабаром виявила, що грошей немає.

Вона розповіла, що її чоловік почав кликати на допомогу.

"Він кричав: "Люди, рятуйте! Злодійка!", і вискочив з будинку", - каже пенсіонерка.

Анатолій Стацюк повідомив, що хотів схопити жінку за пальто, але вона відбила його руку, відкрила двері та почала тікати.

Скріншот

"Я босий, не взутий, поспішив слідом за нею. Відстав на метрів 40, але сусід - високий хлопець - її зловив", - розповів він

Сусід пенсіонерів Станіслав Поліщук зазначив, що дідусь був в шоці, а жінка - спокійна. Почала говорити, що немає в неї ніяких грошей, показувала якусь папку.

Люди викликали поліцію. Жінку правоохоронці допитували в квартирі потерпілих.

За словами Анатолія Стацюка, вона через деякий час впала, почала трястися, з рота пішла піна.

Скріншот

"Почали їй робити штучне дихання. Викликали "швидку допомогу", - розповідає він.

Але жінка померла до приїзду медиків.

Слідчо-оперативна група при огляді тіла виявила у померлого в кишенях верхнього одягу гроші в сумі 60 тисяч гривень. Ознак насильницької смерті у жінки не виявили.

Скріншот

Її тіло направили у морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Скріншот

Поліцейські встановили особу шахрайки - нею виявилася 46-річна жителька села Обава Мукачівського району Закарпатської області. Жінка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за що більше 10 років провела в місцях позбавлення волі.

Поліцейські відкрили 2 кримінальні провадження за фактом крадіжки і смерті людини.

Скріншот

Як повідомлялося раніше, в Києві пенсионерка-шахрайка здавала одну і ту ж квартиру різним людям.

Також ми писали про те, що "цілителька" Анна-Марія "розвела" жителів Тернополя на мільйон гривень.

Нагадаємо, на українських пенсіонерів вже тривалий час наживаються шахраї. Зловмисники приходять до літніх людей з вимогою терміново обміняти свої заощадження на нові купюри, оскільки в країні нібито "впроваджують грошові новації".

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна