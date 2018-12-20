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Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

STYLERЖиття    20.12.2018 - 20:52

Відео: YouTube / Телеканал UA: Рівне

У Рівненській області шахрайка, представишись соціальною працівницею, викрала заощадження подружжя пенсіонерів - 60 тисяч гривень. Після того, як її затримали та допитували поліцейські, жінка померла. Про це повідомляє місцевий ресурс "Телеканал UA: Рівне" на TouTube-каналі.

Як розповіла потерпіла, пенсіонерка Фаїна Стацюк, інцидент стався у вівторок по обіді. До них у двері подзвонила невідома жінка, представилася соціальним працівником і заявила, що принесла їм соцдопомогу.

Вона зайшла в квартиру і просила дати здачу - 400 гривень.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допитуСкріншот

Коли літня жінка дістала з гаманця гроші і поклала його на місце, незабаром виявила, що грошей немає.

Вона розповіла, що її чоловік почав кликати на допомогу.

"Він кричав: "Люди, рятуйте! Злодійка!", і вискочив з будинку", - каже пенсіонерка.

Анатолій Стацюк повідомив, що хотів схопити жінку за пальто, але вона відбила його руку, відкрила двері та почала тікати.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допитуСкріншот

"Я босий, не взутий, поспішив слідом за нею. Відстав на метрів 40, але сусід - високий хлопець - її зловив", - розповів він

Сусід пенсіонерів Станіслав Поліщук зазначив, що дідусь був в шоці, а жінка - спокійна. Почала говорити, що немає в неї ніяких грошей, показувала якусь папку.

Люди викликали поліцію. Жінку правоохоронці допитували в квартирі потерпілих.

За словами Анатолія Стацюка, вона через деякий час впала, почала трястися, з рота пішла піна.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допитуСкріншот

"Почали їй робити штучне дихання. Викликали "швидку допомогу", - розповідає він.

Але жінка померла до приїзду медиків.

Слідчо-оперативна група при огляді тіла виявила у померлого в кишенях верхнього одягу гроші в сумі 60 тисяч гривень. Ознак насильницької смерті у жінки не виявили.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допитуСкріншот

Її тіло направили у морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Скріншот

Поліцейські встановили особу шахрайки - нею виявилася 46-річна жителька села Обава Мукачівського району Закарпатської області. Жінка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за що більше 10 років провела в місцях позбавлення волі.

Поліцейські відкрили 2 кримінальні провадження за фактом крадіжки і смерті людини.

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту

Шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допитуСкріншот

Як повідомлялося раніше, в Києві пенсионерка-шахрайка здавала одну і ту ж квартиру різним людям.

Також ми писали про те, що "цілителька" Анна-Марія "розвела" жителів Тернополя на мільйон гривень.

Нагадаємо, на українських пенсіонерів вже тривалий час наживаються шахраї. Зловмисники приходять до літніх людей з вимогою терміново обміняти свої заощадження на нові купюри, оскільки в країні нібито "впроваджують грошові новації".

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