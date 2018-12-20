Мошенница похитила у пенсионеров 60 тысяч и умерла во время допроса

Видео: YouTube / Телеканал UA: Рівне

В Ровненской области мошенница, представишись социальной работницей, похитила сбережения четы пенсионеров - 60 тысяч гривен. После того, как ее задержали и допрашивали полицейские, женщина скончалась. Об этом сообщает местный ресурс "Телеканал UA: Рівне" на TouTube-канале.

Как рассказала потерпевшая, пенсионерка Фаина Стацюк, инцидент произошел во вторник после обеда. К ним в дверь позвонила неизвестная женщина, представилась соцработником и заявила, что принесла им соцпомощь.

Она зашла в квартиру и просила дать сдачу - 400 гривен.

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Когда пожилая женщина достала из кошелька деньги и положила его на место, вскоре обнаружила, что денег нет.

Она рассказала, что ее муж начал звать на помощь.

"Он кричал: "Люди, спасите! Воровка!", и выскочил из дома", - говорит пенсионерка.

Анатолий Стацюк сообщил, что хотел схватить женщину за пальто, но она отбила его руку, открыла дверь и начала убегать.

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"Я босой, не обутый, поспешил вслед за ней. Отстал на метров 40, но сосед - высокий парень - ее поймал", - рассказал он

Сосед пенсионеров Станислав Полищук отметил, что дедушка был в шоке, а женщина - спокойная. Начала говорить, что нет у нее никаких денег, показывала какую-то папку.

Люди вызвали полицию. Женщину правоохранители допрашивали в квартире потерпевших.

По словам Анатолия Стацюка, она через некоторое время упала, начала трястись, изо рта пошла пена.

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"Начали ей делать искусственное дыхание. Вызвали "скорую помощь"", - рассказывает он.

Но женщина скончалась до приезда медиков.

Следственно-оперативная группа при осмотре тела обнаружила у умершего в карманах верхней одежды деньги в сумме 60 тысяч гривен. Признаков насильственной смерти у женщине не обнаружили.

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Ее тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

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Полицейские также установили личность мошенницы - ею оказалась 46-летняя жительница села Обава Мукачевского района Закарпатской области. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, за что более 10 лет провела в местах лишения свободы.

Полицейские открыли 2 уголовных производства - по факту кражи и смерти человека.

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Как сообщалось ранее, в Киеве пенсионерка-мошенница сдавала одну и ту же квартиру разным людям.

Также мы писали о том, что "целительница" Анна-Мария "развела" жителей Тернополя на миллион гривен.

Напомним, на украинских пенсионерах уже длительное время наживаются мошенники. Злоумышленники приходят к пожилым людям с требованием срочно обменять свои сбережения на новые купюры, поскольку в стране якобы "внедряют денежные новации".

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Видео: РБК-Украина