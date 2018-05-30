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"Москву неможливо змінити або перевиховати - лише спалити": український міністр зробив різку заяву

STYLERLIFE        30.05.2018 - 12:07
Володимир Омелян (фото: РБК-Україна)
Володимир Омелян (фото: РБК-Україна)

Омелян звернувся до європейських політиків, які все ще "тиснуть спітнілу від крові руку кремлівського карлика"

Кремль і Москву неможливо змінити або перевиховати - тільки спалити. Таку заяву після вбивства Аркадія Бабченка зробив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй Facebook-сторінці.

"Мета імперії варварів - сплюндрувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти, вкрасти. Вбивати десятками мільйонів і брехати без зупину. Концтабори по всій імперії і знищення інакомислячих, які вирвалися з їх тенет, по всіх містах планети. Льодоруби в Мексиці, отрута в Парижі, Празі, Лондоні, Берліні. "Випадкові" смерті і банальні кулі вбивць. Судоплатові, сташинські і інші, прізвища яких стають відомі лише через зраду московських ж аксакалів", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"В боротьбі, страшною ціною, ми виборюємо власну свободу. Можливо, окремим західним політикам все ще подобається тиснути спітнілу від крові руку кремлівського карлика. І їм дуже пощастить, якщо московські орди знову не виб’ють останні залишки ілюзій на поки що спокійних європейських вуличках. Кремль і Москву неможливо змінити чи перевиховати - лише спалити. Війна не зупиняється жодної миті, які б фатаморгани не поставали перед очима", - резюмував міністр.

Хайп-таксі: чи варто розірвати дипвідносини з Росією

У коментарях користувачі підтримують ідею спалення Москви.

"Слова справжнього чоловіка. Підтримую кожне твоє слово", - написав Микола Маслій.

Скріншот коментарів (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"Переконаний, що єдиною запорукою нашої незалежності є озеро на місці Москви", - зазначив Арсен Попель.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко був убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину 29 травня.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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