"Пока там сидит живой Путин, от Украины не отстанут": что Аркадий Бабченко говорил о Кремле, России и войне

В Украине чтят память журналиста, которого застрелили в Киеве 29 мая

Аркадий Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину 29 мая. Новость об этом ужаснула Украину.

Аркадий Бабченко - известный российский писатель и журналист, военный корреспондент. Он всегда резко высказывался о России, войне на Донбассе. Он детально следил за тем, что происходит в Российской Федерации. Но - следил со стороны. Ведь последнее время он жил в Украине.

“Психушка - это весело и интересно, но лучше наблюдать за этим всем со стороны”, - повторял журналист.

В ноябре 2017 года Styler записал эксклюзивное интервью с Аркадием спустя несколько месяцев после того, как журналист переехал жить в Киев. Предлагаем читателям топ высказываний журналиста о России, Путине, развитии событий на Донбассе и о том, почему для жизни журналист выбрал именно Украину.

"Нет никакого "единого Кремля". Это набор бандитствующих группировок"

"В России нет никакого президента, потому что президент – это должность выборная. Путин – это узурпатор власти. В 2012 году в России произошел силовой захват власти. Я настаиваю на формулировке – именно силовой. Потому что в те, кто тогда был Москве, видели, как центр столицы был забит военными и силовиками, полицией и тому подобное. Соответственно, нет никаких выборов. Есть спецоперация по переназначению Владимира Владимировича на троне".

"Мы о выборах в России с вами говорить не можем. Это очередная спецоперация по переназначению Владимира Владимировича на трон. И, честно говоря, я не совсем понимаю, зачем ему это нужно. Я бы на его месте уже объявил монархию, объявил бы себя пожизненным царем и всей этой ерундой перестал заниматься".

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

"Вот в России говорят “власть” или “ФСБ”... Да нет в России никакой власти и никакого монстра ФСБ! Потому что это не общественные институты, не силовые. ФСБ – это набор бандитствующих группировок, захвативших власть, основная задача которых – удержаться на своих местах для того, чтобы иметь возможность пилить бабло. И они друг с другом постоянно воюют. Нет никакого "единого Кремля". Это точно такой же набор бандитствующих группировок, дорвавшихся к власти с такой же задачей".

"Когда я из России уехал, “воздух свободы” сделал свое дело: я начал говорить то, что думаю"

"В ближайшее время, конечно, переезд мой в Россию невозможен. Потому что мне прямым текстом сказали: “Либо ты уезжаешь, либо садишься”. Я этим парням верю. Если они обещают, то свое обещание исполняют".

"Оставаясь в России, я старался все-таки подбирать слова. Я советовался с адвокатами. Спрашивал: “Скажи, вот если я буду писать “эзоповым языком”, это снижает риск посадки?”. Мне отвечали, что это снижает риск посадки значительно. Потому что не нужно будет доказывать потом в суде, что я имел в виду то, что имел".

"Когда я из России уехал, “воздух свободы” сделал свое дело: я начал говорить то, что я думаю, прямым текстом. Поэтому, если я сейчас вернусь, можно будет взять любой мой текст в Фейсбуке и на 282 (статья Уголовного Кодекса РФ - “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства - ред.) там уже все написано. Я не знаю, мне не сообщают, заведено там на меня дело или не заведено. Может быть, я смогу туда уехать и там какое-то время спокойно прожить. Но такие эксперименты я над собой не собираюсь ставить".

"Процентов 95 истории России – это миф абсолютный"

"Нет политической нации в России! Нет и никогда не было осмысления прошлого. Россия живет в абсолютно сферическом мифе, в вакууме. Когда в школе читаешь учебник по истории, там написано одно. Когда вырастаешь и начинаешь разбираться, что же было на самом деле, сталкиваешься с тем, что процентов 95 истории России – это миф абсолютный! Не было осмысления 1917 года, не было осмысления Голодомора, репрессий. Не было осмысления Великой Отечественной, Второй мировой войны, и вообще ни одной войны в России, равно как и 1991 года. Это страна, в которой галоперидол (антипсихотический препарат – ред.) нужно распылять с вертолета. Психиатрическая палата №6! С точки зрения логики, говорить о каком-то сознании россиян невозможно".

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

"Я всегда говорю: дайте мне пульт от зомбоящика (в России – ред.) и через два месяца вся страна будет целовать украинцев в попку и кричать, что "лучшей нации, чем украинцы или американцы, нет, и американцы нам самые лучшие друзья".

"Когда на месте России будет существовать десяток удельных княжеств, и одно из них будет демократическое свободное – европейская Московия – безусловно никакой вражды Украины и Московии уже не будет".

"Самое главное, что сделал Майдан – это разворот вектора развития страны. Был сделан выбор в пользу Европы. В сторону того, что называется европейской демократией. И этот процесс – он не на годы. Он на десятилетия. Но, самое главное - дело сделано. Из прошлого, из "совка", который сейчас олицетворяет Россия, вы повернулись в другую сторону, в будущее. Это самое важное".

"Через сто лет ничто не будет говорить о том, что Украина когда-то была в составе Российской империи"

"Мой прогноз на ближайшие лет пять, по крайней мере, на ближайшую каденцию Путина до 2024 года - я не думаю, что что-то поменяется кардинально. Я думаю, что будет вот примерно так, как есть. Путин будет на троне, ситуация будет ухудшаться, репрессии будут усиливаться, свобода слова будет задавливаться, гражданское общество будет задавливаться окончательно. Репрессии усилятся и возрастут. На Донбассе будет примерно так, как есть. В Украину Россия будет лезть и пытаться раскачивать ситуацию, это однозначно, и будет пытаться влиять на мировую политику. Что из этого получится – надо будет смотреть. Прогнозы сейчас делать очень сложно".

"За Крым, я думаю, Россия будет готова воевать, и воевать по-настоящему. Донбасс она готова будет слить, потому что он ей нафиг не нужен. А Крым – это, действительно, одна из “скреп”.

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

"Рано или поздно Россия, безусловно, станет европейской страной".

"Украине надо строить свое государство. Перестать наконец-таки ругаться и строить в первую очередь экономически сильную страну. И сильную именно с военной точки зрения. Потому что пока есть такой сосед, как “мордор”, пока там сидит живой Путин, от Украины они не отстанут, это однозначно".

"Через сто лет Украина будет таким же отдельным независимым государством, как Польша и Финляндия, и ничто не будет говорить о том, что она когда-то была в составе Российской империи".

"Я благодарен Украине за то, что она дает мне возможность жить здесь, не оказаться в тюрьме".

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