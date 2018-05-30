"Поки там сидить живий Путін, від України не відстануть": що Аркадій Бабченко говорив про Кремль, Росію і війну

В Україні вшановують пам'ять журналіста, якого застрелили в Києві 29 травня

Аркадій Бабченко був убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину 29 травня. Новина про це сколихнула Україну.

Аркадій Бабченко - відомий російський письменник і журналіст, військовий кореспондент. Він завжди різко висловлювався про Росію, війну на Донбасі. Він детально стежив за тим, що відбувається в Російській Федерації. Але - стежить зі сторони. Адже останнім часом він жив в Україні.

"Психлікарня - це весело і цікаво, але краще спостерігати за всім цим з боку", - повторював журналіст.

У листопаді 2017 року Styler записав ексклюзивне інтерв'ю з Аркадієм через кілька місяців після того, як журналіст переїхав жити до Києва. Пропонуємо читачам топ висловлювань журналіста про Росію, Путіна, розвиток подій на Донбасі і про те, чому для життя журналіст вибрав саме Україну.

"Немає ніякого "єдиного Кремля". Це набір бандитських угруповань"

"У Росії немає ніякого президента, тому що президент – це посада виборна. Путін – це узурпатор влади. У 2012 році в Росії відбулося силове захоплення влади. Я наполягаю на формулюванні – саме силове. Тому що ті, хто тоді був Москві, бачили, як центр столиці був забитий військовими і силовиками, поліцією, тощо. Відповідно, немає жодних виборів. Є спецоперація по перепризначенню Володимира Володимировича на троні".

"Ми про вибори в Росії з вами говорити не можемо. Це чергова спецоперація з перепризначення Володимира Володимировича на трон. І, чесно кажучи, я не зовсім розумію, навіщо йому це потрібно. Я б на його місці вже оголосив монархію, оголосив себе довічним царем і всією цією нісенітницею перестав займатися".

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

"Ось у Росії кажуть "влада" або "ФСБ"... Та немає в Росії ніякої влади і ніякого монстра ФСБ! Тому що це не суспільні інститути, не силові. ФСБ – це набір бандитських угруповань, які захопили владу, основне завдання яких – утриматися на своїх місцях для того, щоб мати можливість пиляти бабло. І вони один з одним постійно воюють. Немає ніякого "єдиного Кремля". Це точно такий самий набір бандитів угруповань, що дорвалися до влади з таким ж завданням".

"Коли я з Росії виїхав, "повітря свободи" зробило свою справу: я почав говорити те, що думаю"

"Найближчим часом, звичайно, мій переїзд до Росії неможливий. Тому що мені прямим текстом сказали: "Або ти їдеш, або сідаєш". Я цим хлопцям вірю. Якщо вони обіцяють, то виконують свою обіцянку".

"Залишаючись в Росії, я намагався все-таки підбирати слова. Я радився з адвокатами. Питав: "Скажи, от якщо я буду писати "езоповою мовою", це знижує ризик посадки?". Мені відповідали, що це знижує ризик посадки значно. Тому що не треба буде потім доводити в суді, що я мав на увазі те, що мав".

"Коли я з Росії виїхав, "повітря свободи" зробило свою справу: я почав говорити те, що я думаю, прямим текстом. Тому, якщо я зараз повернуся, можна буде взяти будь-мій текст у Фейсбуці і на 282 (стаття Кримінального Кодексу РФ - “Порушення ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності - ред.) там вже все написано. Я не знаю, мені не повідомляють, заведено там на мене справу або не заведено. Може бути, я зможу туди поїхати і там якийсь час спокійно прожити. Але такі експерименти я над собою не збираюся ставити".

"95 відсотків історії Росії – це міф абсолютний"

"Немає політичної нації в Росії! Немає і ніколи не було осмислення минулого. Росія живе в абсолютно сферичному міфі, у вакуумі. Коли в школі читаєш підручник з історії, там написано одне. Коли виростаєш і починаєш розбиратися, що ж було насправді, стикаєшся з тим, що 95 відсотків історії Росії – це міф абсолютний! Не було осмислення 1917 року, не було осмислення Голодомору, репресій. Не було осмислення Великої Вітчизняної, Другої світової війни, і взагалі жодної війни в Росії, так само як і 1991 року. Це країна, в якій галоперидол (антипсихотичний препарат – ред.) потрібно розпорошувати з вертольота. Психіатрична палата №6! З точки зору логіки, говорити про якусь свідомість росіян неможливо".

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

"Я завжди кажу: дайте мені пульт від зомбоящика (в Росії – ред.) і через два місяці вся країна буде цілувати українців в попку і кричати, що "кращої нації, ніж українці чи американці, немає, і американці нам найкращі друзі".

"Коли на місці Росії буде існувати десяток удільних князівств, і одне з них буде демократична вільна європейська Московія – безумовно ніякої ворожнечі України і Московії вже не буде".

"Найголовніше, що зробив Майдан – це розворот вектора розвитку країни. Був зроблений вибір на користь Європи. У бік того, що називається європейською демократією. І цей процес – він не на роки. Він на десятиліття. Але, найголовніше - справу зроблено. З минулого, з "совка", який зараз уособлює Росія, ви повернулися в інший бік, у майбутнє. Це найважливіше".

"Через сто років ніщо не буде говорити про те, що Україна колись була у складі Російської імперії"

"Мій прогноз на найближчі років п'ять, принаймні, на найближчу каденцію Путіна до 2024 року - я не думаю, що щось зміниться кардинально. Я думаю, що буде ось приблизно так, як є. Путін буде на троні, ситуація буде погіршуватися, репресії будуть посилюватися, свобода слова буде придушуватися, громадянське суспільство буде придушуватися остаточно. Репресії посиляться і зростуть. На Донбасі буде приблизно так, як є. В Україну Росія буде лізти і намагатися дестабілізувати ситуацію, це однозначно, і буде намагатися впливати на світову політику. Що з цього вийде – треба буде дивитися. Прогнози зараз робити дуже складно".

"За Крим, я думаю, Росія буде готова воювати, і воювати по-справжньому. Донбас вона готова буде злити, тому що він їй нафіг не потрібен. А Крим – це, дійсно, одна зі "скреп".

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

"Рано чи пізно Росія, безумовно, стане європейською країною".

"Україні треба будувати свою державу. Перестати нарешті-таки лаятися і будувати в першу чергу економічно сильну країну. І сильну саме з військової точки зору. Бо поки є такий сусід, як "мордор", поки там сидить живий Путін, від України вони не відстануть, це однозначно".

"Через сто років Україна буде такою ж окремою незалежною державою, як Польща і Фінляндія, і ніщо не буде говорити про те, що вона колись була у складі Російської імперії".

"Я вдячний Україні за те, що вона дає мені можливість жити тут, не опинитися у в'язниці".

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