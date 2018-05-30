"Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь": украинский министр сделал резкое заявление

Омелян обратился к европейским политикам, которые все еще "давят потную от крови руку кремлевского карлика"

Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь. Такое заявление после убийства Аркадия Бабченко сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Цель империи варваров - разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. "Случайные" смерти и банальные пули убийц. Судоплатовы, сташинские и другие, фамилии которых становятся известны только через измену московских же аксакалов", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"В борьбе, страшной ценой, мы боремся за собственную свободу. Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится давить потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь. Война не останавливается ни одного мгновения, какие бы фатаморганы не стояли перед глазами", - резюмировал министр.

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В комментариях пользователи поддерживают идею сожжения Москвы.

"Слова настоящего мужчины. Поддерживаю каждое твое слово", - написал Николай Маслий.

Скриншот комментариев (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"Убежден, что единственным залогом нашей независимости является озеро на месте Москвы", - отметил Арсен Попель.

Напомним, Аркадий Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину 29 мая.