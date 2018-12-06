"Моя дружина вся посивіла": доброволець розповів про жахи війни

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Смаїл Меметов згадав, як зустрів найстрашніший Новий рік на передовій

Боєць Смаїл Меметов, який пішов добровольцем служити у батальйон "Айдар", розповів вражаючу історію про те, як у 2014 році на передовій він зустрічав з побратимами Новий рік. Про цю подію військовослужбовець згадує з жахом, передає "РІА Мелітополь".

Смаїл Меметов розповів, як у 2014 році за 16 хвилин до півночі він зі своїми товаришами сів відзначати Новий рік. Бажання загадали гарне - перемогти. Тільки почали розбирати їжу, як раптом спрацювала рація - прорив з боку Гранітного і Тельманове. Військові зайняли позицію в западині, щоб не дати пройти піхоті. Начебто все пройшло успішно, вщухло, однак пізніше все повторилося.

"Через півгодини нас накрило "Градом", "Точка-У", "Васильком" (міномет 2Б9М). Я вперся головою у траншею і почав читати молитву. Поруч лежав молодий хлопчик Андрійко, йому було 22. Він запитав, що я роблю. На мою відповідь, що тут тільки молитва допоможе, він крикнув: "Та ладно!" і піднявся. В ту ж мить залишився без голови... В ту новорічну ніч загинув і командир нашого взводу. Я думав, що ми не вийдемо звідти", - розповідає військовослужбовець.

Тоді Меметов вирішив зателефонувати дружині і сказати, щоб вони з дітьми його не чекали. А після прогримів вибух і чоловіка відкинуло в бік. Боєць втратив свідомість, а дружина ще довго не могла прийти в себе.

"Дружина потім розповіла, що чула в трубку, як мені відчайдушно кричали побратими - я був без свідомості. Той бій скінчився тільки в 7 годин вечора 1 січня. В ту ніч моя дружина вся посивіла..." - не без смутку в голосі сказав доброволець.

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