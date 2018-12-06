"Моя жена вся поседела": доброволец рассказал об ужасах войны

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Смаил Меметов вспомнил, как встретил самый страшный Новый год на передовой

Боец Смаил Меметов, который ушел добровольцем служить в батальон "Айдар", рассказал впечатляющую историю о том, как в 2014 году на передовой он встречал с побратимами Новый год. Об этом событии военнослужащий вспоминает с ужасом, передает "РИА Мелитополь".

Смаил Меметов рассказал, как в 2014 году за 16 минут до полуночи он со своими товарищами сел отмечать Новый год. Желание загадали хорошее - победить. Только начали разбирать еду, как вдруг сработала рация - прорыв со стороны Гранитного и Тельманово. Военные заняли позицию во впадине, чтобы не дать пройти пехоте. Вроде все прошло успешно, утихло, однако позже все повторилось.

"Через полчаса нас накрыло "Градом", "Точкой-У", "Васильком" (миномет 2Б9М). Я уперся головой в траншею и начал читать молитву. Рядом лежал молодой паренек Андрюша, ему было 22. Он спросил, что я делаю. На мой ответ, что здесь только молитва поможет, он крикнул: "Та ладно!" и поднялся. В тот же миг остался без головы… В ту новогоднюю ночь погиб и командир нашего взвода. Я думал, что мы не выйдем оттуда", - рассказывает военнослужащий.

Тогда Меметов решил позвонить жене и сказать, чтобы они с детьми его не ждали. А после прогремел взрыв и мужчину отбросило в сторону. Боец потерял сознание, а супруга еще долго не могла прийти в себя.

"Жена потом рассказала, что слышала в трубку, как мне отчаянно кричали побратимы - я был без сознания. Тот бой кончился только в 7 часов вечера 1 января. В ту ночь моя жена вся поседела..." - не без печали в голосе сказал доброволец.

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