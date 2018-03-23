"Може, це їх Надя налякала?": у мережі показали як нардепи працюють в п'ятницю (фото)

Користувачі соцмережі обурилися такою безвідповідальністю народних обранців

У п'ятницю, 23 березня, у Верховній Раді, незважаючи на робочий день та пленарне засідання, зал майже порожній. Відповідні фото залу всього з кількома нардепами були опубліковані в мікроблозі руху "Чесно" в Twitter.

Фото: Порожній зал ВР в робочий день (twitter.com/chesno_movement)

"Так виглядала сесійної рада Верховної Ради в 11:45. На жаль, така картина для українського парламенту в п'ятницю вже стала традиційною", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Фото: Порожній зал ВР в робочий день (twitter.com/chesno_movement)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку інформацію і обурилися безвідповідальністю народних обранців. Юзери з іронією припустили, що депутати злякалися Надію Савченко (натякаючи на інцидент, коли Надія прийшла в зал ВР зі зброєю і гранатою).

Скріншот коментарів (twitter.com/chesno_movement)

"А в чому сенс в расточении часу і протиранні штанів там, коли жодних обговорень або голосувань не відбувається, а депутати по черзі використовують трибуну для самореклами? Головне - результат, а не імітація бурхливої діяльності. Скрізь, не тільки в Раді", - размышлает один з передплатників співтовариства.

Скріншот коментарів (twitter.com/chesno_movement)

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