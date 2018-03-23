"Может, это их Надя напугала?": в сети показали как нардепы работают в пятницу (фото)

Пользователи соцсети возмутились такой безответственностью народных избранников

В пятницу, 23 марта, в Верховной Раде, несмотря на рабочий день и пленарное заседание, зал практически пустой. Соответствующие фото зала всего с несколькими нардепами были опубликованы в микроблоге движения "Чесно" в Twitter.

Фото: Пустой зал ВР в рабочий день (twitter.com/chesno_movement)

"Так выглядел сессионный совет Верховной Рады в 11:45. К сожалению, такая картина для украинского парламента в пятницу уже стала традиционной", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Фото: Пустой зал ВР в рабочий день (twitter.com/chesno_movement)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую информацию и возмутились безответственностью народных избранников. Юзеры с иронией предположили, что депутаты испугались Надежду Савченко (намекая на инцидент, когда Надежда пришла в зал ВР с оружием и гранатой).

Скриншот комментариев (twitter.com/chesno_movement)

"А в чем смысл в расточении времени и протирании штанов там, когда никаких обсуждений или голосований не происходит, а депутаты по очереди используют трибуну для саморекламы? Главное - результат, а не имитация бурной деятельности. Везде, не только в Раде", - размышлает один из подписчиков сообщества.

Скриншот комментариев (twitter.com/chesno_movement)

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