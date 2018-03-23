"Я эту сволочь уничтожал, и уничтожать буду": депутат обстрелял дом "оппоблоковца"

Инцидент произошел в ноябре 2016 года

Депутат горсовета Березани Киевской области Владимир Сивак в ноябре 2016 года обстрелял дом другого депутата – от Опоблока. Стрелок объяснил свой поступок, пишет "Чесно".

"Я эту сволочь уничтожал и уничтожать буду. Это "Партия регионов", это мерзость, которая привезла нам на Майдан смерть. Когда я освободился, меня стали терроризировать. Седой (Юрий Грицун – ред.) он сам смотрящий, он еще в 14-м году, когда я в Иловайске был, прислал своего крановщика Юрия Федоренко и говорит, что ваш отец в плену и есть возможность его уволить за 10 тыс. долларов. Семья здесь по Березани, по Киеву насобирала деньги. Деньги у него, никто никуда их не передавал. Мы сейчас по частям возвращаем эти средства. И когда я вернулся и попросил Седого вернуть деньги, то он мне сказал, что он их не брал. Ну, фактически оно так и есть, потому что передали через Федоренко", рассказывает о причине конфликта Сивак.

Депутат говорит, что не хотел причинить кому-то вред.

"Пришел ко мне один от Седого и говорит, что Юрий Васильевич хочет поговорить. Я и приехал с мирными намерениями, а они на меня собаку выпустили, сторож открыл ворота и спустил собак. А у меня в багажнике ружье лежало, я его достал и выстрелил вверх. А я его только купил и до сих пор не умею пользоваться им. Я хотел перезарядить, а рука была простреляна, так я к колену прижал, а палец на курке остался, и оно как-то ба-бах да ба-бах и в окно на второй этаж попало", - говорит депутат.

Кстати, жена скандального нардепа из "Оппоблока" купила недвижимость в Крыму.

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