"Я цю сволоту знищував, і знищувати буду": депутат обстріляв будинок "оппоблоківца"

Інцидент стався у листопаді 2016 року

Депутат міськради Березані Київської області Володимир Сівак в листопаді 2016 року обстріляв будинок іншого депутата – від Опоблока. Стрілець пояснив свій вчинок, пише "Чесно".

"Я цю сволоту нищив і знищувати буду. Це "Партія регіонів", це мерзота, яка привезла нам на Майдан смерть. Коли я звільнився, мене почали тероризувати. Сивий (Юрій Грицун – ред.) він сам дивиться, він ще в 14-му році, коли я в Іловайські був, прислав свого кранівника Юрія Федоренка і говорить, що ваш батько в полоні і є можливість його звільнити за 10 тис. доларів. Сім'я тут по Березані, по Києву назбирала гроші. Гроші у нього, ніхто нікуди їх не передавав. Ми зараз по частинах повертаємо ці кошти. І коли я повернувся і попросив Сивого повернути гроші, то він мені сказав, що він їх не брав. Ну, фактично воно так і є, тому що передали через Федоренко", - розповідає про причини конфлікту Сивак.

Депутат каже, що не хотів заподіяти комусь шкоду.

"Прийшов до мене один від Сивого і каже, що Юрій Васильович хоче поговорити. Я і приїхав з мирними намірами, а вони на мене собаку випустили, сторож відкрив ворота і спустив собак. А у мене в багажнику рушниця лежала, я його дістав і вистрілив вгору. А я його тільки купив і досі не вмію користуватися ним. Я хотів перезарядити, а рука була простреляна, так я до коліна притиснув, а палець на гачку залишився, і воно якось ба-бах та ба-бах і у вікно на другий поверх попало", - говорить депутат.

До речі, дружина скандального нардепа з "Оппоблока" купила нерухомість в Криму.

Хайп-таксі #4: "Ваше ставлення до легалізації короткоствольної зброї (фото: РБК-Україна)