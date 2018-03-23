Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я цю сволоту знищував, і знищувати буду": депутат обстріляв будинок "оппоблоківца"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 13:32
Фото: Володимир Сівак (facebook.com-svoboda.ua)
Фото: Володимир Сівак (facebook.com-svoboda.ua)

Інцидент стався у листопаді 2016 року

Депутат міськради Березані Київської області Володимир Сівак в листопаді 2016 року обстріляв будинок іншого депутата – від Опоблока. Стрілець пояснив свій вчинок, пише "Чесно".

"Я цю сволоту нищив і знищувати буду. Це "Партія регіонів", це мерзота, яка привезла нам на Майдан смерть. Коли я звільнився, мене почали тероризувати. Сивий (Юрій Грицун – ред.) він сам дивиться, він ще в 14-му році, коли я в Іловайські був, прислав свого кранівника Юрія Федоренка і говорить, що ваш батько в полоні і є можливість його звільнити за 10 тис. доларів. Сім'я тут по Березані, по Києву назбирала гроші. Гроші у нього, ніхто нікуди їх не передавав. Ми зараз по частинах повертаємо ці кошти. І коли я повернувся і попросив Сивого повернути гроші, то він мені сказав, що він їх не брав. Ну, фактично воно так і є, тому що передали через Федоренко", - розповідає про причини конфлікту Сивак.

Депутат каже, що не хотів заподіяти комусь шкоду.

"Прийшов до мене один від Сивого і каже, що Юрій Васильович хоче поговорити. Я і приїхав з мирними намірами, а вони на мене собаку випустили, сторож відкрив ворота і спустив собак. А у мене в багажнику рушниця лежала, я його дістав і вистрілив вгору. А я його тільки купив і досі не вмію користуватися ним. Я хотів перезарядити, а рука була простреляна, так я до коліна притиснув, а палець на гачку залишився, і воно якось ба-бах та ба-бах і у вікно на другий поверх попало", - говорить депутат.

До речі, дружина скандального нардепа з "Оппоблока" купила нерухомість в Криму.

Хайп-таксі #4: "Ваше ставлення до легалізації короткоствольної зброї (фото: РБК-Україна)

У поліції озвучили другую версію вбивства екс-депутата в Запоріжжі "Де? Шо, серйозно?": лідер "Оппоблока" здивувався питанню журналіста про "фіктивних спонсорів"
Теги: депутат, стрельба
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top