Чи можна консервувати під час менструацій та додавати йодовану соль: точна відповідь

Чи можна консервувати під час менструацій

Існує думка, що в ці дні жінка через шкіру і пори виділяє особливий білок, який на фрукти і овочі діє як токсин. При консервації він потрапляє в банки. Овочі починають бродити, кришки здуваються, і їжа стає непридатною до вживання.

Ще одна теорія заборони полягає в тому, що під час менструацій людина погано себе почуває і не може займатися таким трудомістким процесом. Таким чином, прикмета убезпечує від важкої праці і зайвого навантаження на організм.

Народні прикмети свідчать, якщо при місячних солити огірки, вони стануть гіркими і несмачними. Засолена капуста - потемніє, стане м’якою і почне смердіти.

Консервовані компоти забродять. А якщо законсервуєте помідори під час місячних - вони полопаються і перетворяться на кашу.

Консервовані банки з маринованими кабачками роздуються. Їх доведеться викинути.

Якщо під час менструацій все ж потрібно консервувати, то необхідно ретельно стерилізувати банки, добре мити і полоскати овочі. На руки краще одягнути рукавички одноразові, щоб уникнути попадання мікробів в стерильний посуд. Дуже важливо дотримуватися пропорції спецій, які зазначені в рецепті. Якщо слідувати всім правилам хорошою консервації, банки чудово простоять відведений термін, а прикмети і забобони нехай залишаються в далекому минулому.

Як варіант, жінка під час менструації може тільки керувати процесом, а готувати маринад і закочувати банки краще іншим членам сім’ї.

Всі прикмети, що стосуються приготування їжі, з точки зору сучасної людини не мають ніякого сенсу. Головне – готувати соління з гарним настроєм і позитивними думками.

Консервувати з йодованою сіллю заборонено?

Йодована сіль - звичайна кухонна сіль, збагачена йодом. Сучасна сіль містить не чистий йод. Ще років 20-30 тому її збагачували йодидом калію. Такий компонент дійсно негативно впливав на смак і колір овочів при засолюванні. Додаткову небезпеку представляла і речовина тіосульфат натрію, що входила до складу.

Однак, на сучасних прилавках знайти йодовану сіль з цими добавками неможливо. Йодид калію замінили на йодат, а від тіосульфату натрію відмовилися.

Тому така сіль не становить загрози для консервації та не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів.

Чи втрачають овочі вітаміни

Існує думка, що під час консервації овочі і фрукти втрачають корисні властивості - це безумовно так, вітамінів стає менше. Однак користь організм все одно отримує.

Наприклад, під час термічної обробки багато вітамінів і мікроелементів дійсно руйнуються, наприклад вітамін С. Деяких мікроелементів все ж не можна позбутися - кальцій і магній. Тому дозу корисних речовин і мікроелементів організм все ж таки отримає.