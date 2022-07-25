Можно ли консервировать во время менструаций и добавлять йодированную соль: точный ответ

Можно ли консервировать во время менструаций

Бытует мнение, что в эти дни женщина через кожу и поры выделяет особый белок, который на фрукты и овощи действует как токсин. При консервации он попадает в банки. Овощи начинают бродить, крышки сдуваются, и пища становится непригодной к употреблению.

Еще одна теория запрета заключается в том, что во время менструаций человек плохо себя чувствует и не может заниматься таким трудоемким процессом. Таким образом, примета ограждает от тяжелого труда и излишней нагрузки на организм.

Народные приметы гласят, если при месячных солить огурцы, они станут горькими и невкусными. Засоленная капуста - потемнеет, станет мягкой и начнет вонять.

Консервированные компоты забродят. А если, законсервируете помидоры во время месячных - они полопаются и превратятся в кашу.

Консервированные банки с маринованными кабачками вздуются. Их придется выбросить.

Если во время менструаций все же нужно консервировать, то необходимо тщательно стерилизовать банки, хорошо мыть и полоскать овощи. На руки лучше одеть перчатки одноразовые, чтобы избежать попадания микробов в стерильную посуду. Очень важно соблюдать пропорции специй, которые указаны в рецепте. Если следовать всем правилам хорошей консервации, банки прекрасно простоят отведенный срок, а приметы и суеверия пусть остаются в далеком прошлом.

Как вариант, женщина во время менструации может только руководить процессом, а готовить маринад и закатывать банки лучше остальным членам семьи.

Все приметы, касающиеся приготовления пищи, с точки зрения современного человека не имеют никакого смысла. Главное - готовить соленья с хорошим настроением и позитивными мыслями.

Консервировать с йодированной солью запрещено?

Йодированная соль - обычная поваренная соль, обогащенная йодом. Современная соль содержит не чистый йод. Еще лет 20-30 назад ее обогащали йодидом калия. Такой компонент действительно негативно влиял на вкус и цвет овощей при засолке. Дополнительную опасность представляло и вещество тиосульфат натрия, входившее в состав.

Однако, на современных прилавках найти йодированную соль с этими добавками невозможно. Йодид калия заменили на йодат, а от тиосульфата натрия отказались.

Поэтому такая соль не представляет угрозы для консервации и не влияет на цвет, вкус и консистенцию продуктов.

Теряют ли овощи витамины

Бытует мнение, что во время консервации овощи и фрукты теряют полезные свойства - это безусловно так, витаминов становится меньше. Однако пользу организм все равно получает.

Например, во время термической обработки многие витамины и микроэлементы действительно разрушаются, например витамин С.Некоторых микроэлементов все же нельзя избавиться - кальций и магний. Поэтому дозу полезных веществ и микроэлементов организм все же получит.