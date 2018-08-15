Сміттєвий бунт під Одесою: експерти заговорили про "туризм" (відео)

Ілюстративне фото: сміття (Кадр з відео/YouTube/Депо Львів)

Жителі можуть зайнятися "сміттєвим туризмом"

Мешканці Одеської області через нові ціни на вивезення відходів зайнялися спеціальним "сміттєвим туризмом". Про це повідомила співзасновниця одеської "Школи сортування сміття" Катерина Гречко, передає "Сьогодні",

"Ця система (сортування сміття – ред.) прекрасна при наявності баків для сортування, вона б направила туди людей. У національній програмі поводження з відходами прописано, що спочатку повинні надаватися урни для сортування, а потім вже можна підвищувати тариф на поховання, щоб стимулювати людей сортувати відходи. Без сортування виходить, що люди просто хочуть заробити", - сказала вона.

Більш того, за інформацією журналістів, деякі жителі вже почали заради економії коштів вивозити відходи в Одесі. Причиною цього став різкий стрибок тарифу на вивезення сміття.

"В сусідньому селі сміття вивозиться безкоштовно, в іншому - тариф 10 гривень з людини, а у нас виходить ледь не по 150 гривень з людини", - розповів місцевий депутат міста Крижановськ Сергій Колодяжний.

За його словами, в якості протесту мешканці почали залишати відходи прямо на перехрестях міста.

Відео: бунт жителів Одеської області проти підвищення тарифу на вивезення сміття (facebook.com/Сергей Колодяжний)

До речі, у Дніпрі вчинок поліцейських обурив мережу. На кадрах видно, як з поліцейської машини викидається сміття прямо на тротуар. Ххлопець, якйи проходив повз, не розгубився і закинув його туди, звідки його викинули. Тим не менш, співробітники поліції знову викинули сміття на дорогу. Все сталося за кілька секунд, поки машини стояли на світлофорі.

Раніше ми повідомляли, що вже з серпня кияни будуть платити за вивіз сміття, як за окрему послугу, яка буде нараховуватися в залежності від кількості мешканців квартири.

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