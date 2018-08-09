"Ничего не изменилось!" В окно полицейских забросили их же выкинутый мусор (видео)

Фото: Патрульная полиция (РБК-Украина)

Сотрудники полиции возмутили сеть

В Днепре поступок полицейских возмутил сеть. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Днепр, Украина" в Facebook.

На кадрах видно, как из полицейской машины выбрасывается мусор прямо на тротуар. Проходящий мимо парень не растерялся и закинул его туда, откуда он появился. Тем не менее, сотрудники полиции снова выкинули мусор на дорогу. Все произошло за несколько секунд, пока машины стояли на светофоре.

Днепр. Полиция выкидывает мусор на улицу, пешеход закидывает его в машину обратно! Ситуация на дороге в Днепре. Из машины полиции (это видно по синим номерам) выкинули прямо на дорогу мусор. Мужчина, который шел мимо, закинул его обратно... все на видео и странная реакция полиции. А пешеходу - УВАЖЕНИЕ! Опубліковано Днепр, Украина Четвер, 9 серпня 2018 р.

Видео: из машины полиции был выкинут мусор и заброшен обратно (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)

"Ситуация на дороге в Днепре. Из машины полиции (это видно по синим номерам) выкинули прямо на дорогу мусор. Мужчина, который шел мимо, закинул его обратно... все на видео и странная реакция полиции. А пешеходу - УВАЖЕНИЕ!" – написано в публикации.

Многие пользователи отметили, что на видео указан 2011 год, однако местные жители отметили признаки того, что видео свежее, но видеорегистратор, видимо, просто не настроен. В комментариях они также возмутились самой ситуацией:

Скриншоты комментариев (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)

Напомним, в Харькове двое сотрудников полиции решили выбить из задержанной признание в совершении преступления и увезли ее в лесополосу. Женщину били, пока она не призналась.

Ранее сообщалось, что в Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина.

Также мы писали о том, что в Харьковской области патрульные попались на взятке. "Копы" требовали у водителя авто 10 тысяч гривен.

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