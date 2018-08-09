"Нічого не змінилося!" У вікно поліцейських закинули їх же викинуте сміття (відео)

Фото: Патрульна поліція (РБК-Україна)

Співробітники поліції обурили мережу

У Дніпрі вчинок поліцейських обурив мережу. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Дніпро, Україна" у Facebook.

На кадрах видно, як з поліцейської машини викидають сміття прямо на тротуар. Хлопець, який проходив повз, не розгубився і закинув його туди, звідки він з'явився. Тим не менш, співробітники поліції знову викинули сміття на дорогу. Все сталося за кілька секунд, поки машини стояли на світлофорі.

Дніпро. Поліція викидає сміття на вулицю, пішохід закидає його в машину назад! Ситуація на дорозі в Дніпрі. З машини поліції (це видно по синім номерами) викинули прямо на дорогу сміття. Чоловік, який йшов повз, закинув його назад... все на відео і дивна реакція поліції. А пішоходу - ПОВАГУ! Опубліковано Дніпро, Україна Четвер, 9 серпня 2018 р.

Відео: з машини поліції був викинуть сміття і закинута назад (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)

"Ситуація на дорозі в Дніпрі. З машини поліції (це видно по синім номерами) викинули прямо на дорогу сміття. Чоловік, який йшов повз, закинув його назад... все на відео і дивна реакція поліції. А пішоходу - ПОВАГА!" – написано в публікації.

Багато користувачів зазначили, що на відео вказаний 2011 рік, проте місцеві жителі відзначили ознаки того, що відео свіже, але відеореєстратор, мабуть, просто не налаштований. В коментарях вони також обурилися самою ситуацією:

Скріншоти коментарів (facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776)

Нагадаємо, у Харкові двоє співробітників поліції вирішили вибити з затриманої визнання у вчиненні злочину і відвезли її в лісосмугу. Жінку били, поки вона не зізналася.

Раніше повідомлялося, що у Києві нацгвардійця затримали на збуті амфетаміну.

Також ми писали про те, що в Харківській області патрульні попалися на хабарі. "Копи" вимагали у водія авто 10 тисяч гривень.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Який бюджет на відпочинок в українських політиків?