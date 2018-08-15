Мусорный бунт под Одессой: эксперты заговорили о "туризме" (видео)

Иллюстративное фото: мусор (Кадр из видео/YouTube/Львів Депо)

Жители могут заняться "мусорным туризмом"

Жители Одесской области из-за новых цен на вывоз отходов занялись специальным "мусорным туризмом". Об этом сообщила соосновательница одесской "Школы сортировки мусора" Екатерина Гречко, передает "Сегодня",

"Эта система (сортировки мусора – ред.) прекрасна при наличии баков для сортировки, она бы направила людей туда. В национальной программе обращения с отходами прописано, что сначала должны предоставляться урны для сортировки, а потом уже можно повышать тариф на захоронение, чтобы стимулировать людей сортировать отходы. Без сортировки получается, что люди просто хотят заработать", - сказала она.

Более того, по информации журналистов, некоторые жители уже начали ради экономии средств вывозить отходы в Одессе. Причиной этого стал резкий скачок тарифа на вывоз мусора.

"В соседнем селе мусор вывозится бесплатно, в другом - тариф 10 гривен с человека, а у нас выходит едва ли не по 150 гривен с человека", - рассказал местный депутат города Крыжановск Сергей Колодяжный.

По его словам, в качестве протеста жители начали оставлять отходы прямо на перекрестках города.

Видео: бунт жителей Одесской области против повышения тарифа на вывоз мусора (facebook.com/Сергей Колодяжный)

Кстати, в Днепре поступок полицейских возмутил сеть. На кадрах видно, как из полицейской машины выбрасывается мусор прямо на тротуар. Проходящий мимо парень не растерялся и закинул его туда, откуда он появился. Тем не менее, сотрудники полиции снова выкинули мусор на дорогу. Все произошло за несколько секунд, пока машины стояли на светофоре.

Ранее мы сообщали, что уже с августа киевляне будут платить за вывоз мусора как за отдельную услугу, которая будет начисляться в зависимости от количества жильцов квартиры.

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