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"На будь-який смак": синоптик повідомила про мінливу погоду 11 січня

STYLERЖиття    10.01.2019 - 11:39
"На будь-який смак": синоптик повідомила про мінливу погоду 11 січня
Ілюстративне фото (pixabay)

У столиці не очікується істотних опадів

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 січня українців очікують неоднозначні погодні умови. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на будь-який смак.
Очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари і холодне зимове сонце. Але не в одній корзині", - пише Діденко.

&quot;На будь-який смак&quot;: синоптик повідомила про мінливу погоду 11 січняФото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик повідомляє, що на Заході і Півночі опадів не передбачається, сніг можливий виключно в Сумській області. Вночі очікується від -7 до -15, а вдень від -5 до -12 градусів.

На Півдні, Сході та в більшості центральних областей України буде тепло, від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, в Криму +4 +8 градусів. У той же час у Вінницькій області температура буде досягати -8 градусів.

Незважаючи на приємну погоду в деяких областях можливий мокрий сніг і дощ, помірні опади будуть переходити в сильні, також очікується штормовий вітер та ожеледиця на дорогах.

У Києві істотних опадів не очікується. Вночі -10 -12 градусів, вдень -8 -10 градусів. 12 січня вночі все ще буде прохолодно, однак вдень мороз послабшає. Піде сніг.

&quot;На будь-який смак&quot;: синоптик повідомила про мінливу погоду 11 січня

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що у Карпатах очікується помірна лавинна небезпека.

Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато бід і став причиною загибелі 13 людей.

РБК-Україна також писало, що в Києві сьогодні, 10 січня, на дорогах очікується ожеледиця, місцями невеликий сніг.

У Києві сьогодні очікується ожеледиця "Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни
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