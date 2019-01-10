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"На любой вкус": синоптик сообщила о переменчивой погоде 11 января

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 11:39
"На любой вкус": синоптик сообщила о переменчивой погоде 11 января
Иллюстративное фото (pixabay)

В столице не ожидается существенных осадков

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 11 января украинцев ожидают неоднозначные погодные условия. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус.
Ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и зимнее холодное солнце. Но не в одной корзине", - пишет Диденко.

&quot;На любой вкус&quot;: синоптик сообщила о переменчивой погоде 11 январяФото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщает, что на Западе и Севере осадков не предвидится, снег возможен исключительно в Сумской области. Ночью ожидается от -7 до -15, а днем ​​от -5 до -12 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4 +8 градусов. В то же время в Винницкой области температура будет достигать -8 градусов.

Несмотря на приятную погоду в некоторых областях, возможен мокрый снег и дождь, умеренные осадки будут переходить в сильные, также ожидается штормовой ветер и гололедица на дорогах.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Ночью -10 -12 градусов, днем ​​-8 -10 градусов. 12 января ночью все еще будет прохладно, однако днем ​​мороз ослабеет. Пойдет снег.

&quot;На любой вкус&quot;: синоптик сообщила о переменчивой погоде 11 января

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. 

РБК-Украина также писало, что в Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами небольшой снег.

В Киеве сегодня ожидается гололедица "Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
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