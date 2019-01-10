"На любой вкус": синоптик сообщила о переменчивой погоде 11 января

Иллюстративное фото (pixabay)

В столице не ожидается существенных осадков

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 11 января украинцев ожидают неоднозначные погодные условия. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус.

Ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и зимнее холодное солнце. Но не в одной корзине", - пишет Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщает, что на Западе и Севере осадков не предвидится, снег возможен исключительно в Сумской области. Ночью ожидается от -7 до -15, а днем ​​от -5 до -12 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4 +8 градусов. В то же время в Винницкой области температура будет достигать -8 градусов.

Несмотря на приятную погоду в некоторых областях, возможен мокрый снег и дождь, умеренные осадки будут переходить в сильные, также ожидается штормовой ветер и гололедица на дорогах.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Ночью -10 -12 градусов, днем ​​-8 -10 градусов. 12 января ночью все еще будет прохладно, однако днем ​​мороз ослабеет. Пойдет снег.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек.

РБК-Украина также писало, что в Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами небольшой снег.