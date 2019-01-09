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Кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління

STYLERЖиття    09.01.2019 - 22:06
Кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління
Ілюстративне фото: (pixabay.com/free-photos)

В Україні відчувається вплив циклону, який викликав сильні снігопади в Європі і забрав більше десяти життів

В даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода, розповів кліматолог Василь Троцюк у середу, 9 січня, передає "Експрес-онлайн".

Він зазначив, що зниження температури повітря через цей сніговий циклон з "пропискою" на Балканах вже відчули в Україні.

Циклон має дуже великі розміри, адже північною частиною заходить за Полярне коло, тому і закидає холодом", - говорить експерт.

Кліматолог розповів українцям, коли прийде потеплінняІлюстративне фото (pixabay.com)

Також він додав, що зі сходу йде Східно-Арктичний антициклон, який також є "переохолодженим".

Кліматолог наголосив, що найближчим часом в Україні збережеться морозна погода.

Кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Також прогнозуються опади у вигляді снігопадів.

"Такий буде синоптична ситуація до вихідних, тоді прийде незначне потепління, після чого чекайте чергову порцію холоду", - розповів експерт.

Як повідомлялося раніше, нродный синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 10 січня і попередила українців про погіршення погодних умов.

Також повідомлялося про те, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.

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