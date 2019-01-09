Кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління

В Україні відчувається вплив циклону, який викликав сильні снігопади в Європі і забрав більше десяти життів
В даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода, розповів кліматолог Василь Троцюк у середу, 9 січня, передає "Експрес-онлайн".
Він зазначив, що зниження температури повітря через цей сніговий циклон з "пропискою" на Балканах вже відчули в Україні.
Циклон має дуже великі розміри, адже північною частиною заходить за Полярне коло, тому і закидає холодом", - говорить експерт.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Також він додав, що зі сходу йде Східно-Арктичний антициклон, який також є "переохолодженим".
Кліматолог наголосив, що найближчим часом в Україні збережеться морозна погода.
Ілюстративне фото: (pixabay.com)
Також прогнозуються опади у вигляді снігопадів.
"Такий буде синоптична ситуація до вихідних, тоді прийде незначне потепління, після чого чекайте чергову порцію холоду", - розповів експерт.
Як повідомлялося раніше, нродный синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 10 січня і попередила українців про погіршення погодних умов.
Також повідомлялося про те, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.
Відео: РБК-Україна