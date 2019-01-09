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Климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 22:06
Климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление
Иллюстративное фото: (pixabay.com/free-photos)

В Украине чувствуется влияние циклона, который вызвал сильные снегопады в Европе и забрал более десяти жизней

В настоящее время на климат Украины воздействует циклон, который уже успел причинить в Европе много бедствий и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ждет холодная погода, рассказал климатолог Василий Троцюк в среду, 9 января, передает "Экспресс-онлайн".

Он отметил, что снижение температуры воздуха из-за этого снежного циклона с "пропиской" на Балканах уже почуствовали в Украине. 

Циклон имеет очень большие размеры, ведь северной частью заходит за Полярный круг, поэтому и забрасывает холодом", - говорит эксперт.

Климатолог рассказал украинцам, когда придет потеплениеИллюстративное фото (pixabay.com)

Также он добавил, что с востока идет Восточно-Арктический антициклон, который также является "переохлажденным".

Климатолог подчеркнул, что в ближайшее время в Украине сохранится морозная погода.

Климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Также прогнозируются осадки в виде снегопадов.

"Такой будет синоптическая ситуация к выходным, тогда придет незначительное потепление, после чего ждите очередную порцию холода", - рассказал эксперт.

Как сообщалось ранее, нродный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погод на 10 января и предупредила украинцев об ухудшении погодных условий

Также сообщалось о том, что в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей. 

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