"Ветер усилится до штормовых значений": синоптик дала прогноз на 10 января

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве осадков не ожидается

Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погод на 10 января. В социальной сети Facebook на своей странице эксперт предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

10 января на Юге, Востоке и в большей части центральных областей ожидаются сложные погодные условия. Ветер усилится до штормовых значений, возможны осадки в виде снега.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

На Юг и в Центр придет потепление. На фоне порывистого ветра будет мокрый снег, местами с дождем. Водителям рекомендуется ехать спокойно и соблюдать дистанцию, чтобы избежать аварий на дорогах.

"На Западе Украины местами выпадет снег, на Севере - преимущественно без осадков. Холодной ожидается погода в северных областях - ночью -10- 15 градусов, днем ​​-3 -8 градусов", - пишет Диденко.

На Западе днем ​​столбики термоментра покажут от -2 до -7 градусов, а на Востоке - от -1 до -4 градусов. В Центр днем ​​придет оттепель. В южной части предполагается 0 +4 градуса, а в Крыму +2 +6 градусов.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

В столице ближайшей ночью ожидается -10 -14 градусов, а днем ​​-4 -7 градусов, без осадков. Самой проблемной погода будет в южной части Украины.

Напомним, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева.

Отметим, что 9 января 2019 года в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -14.

Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко предостерегла украинцев и сообщила о том, что в среду все еще будут ощутимые холода.