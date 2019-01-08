"Погода веселиться": синоптик дала прогноз на 9 січня

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У Києві день пройде без істотних опадів

Народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 9 січня. Експерт застерігає українців і повідомляє про те, що в середу все ще будуть відчутні холоди. Про це Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, холодна повітряна маса арктичного походження охопить усі області. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -8 -14 градусів. На Півночі, Заході та в Центрі до -12 -16 градусів, місцями ймовірно до -20 градусів.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра вдень також не цукор: -5 -11 градусів. Проте на Заході місцями ослабне холод до 3 -6 градусів. У південній частині вдень очікується від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла",- пише Діденко.

Відчутний сніг буде у західних областях та на Сході України. У Києві опадів не очікується, найближчої ночі температура сягатиме -9 -13 градусів, а вдень -8 -10 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"10 січня в Україні потеплішає, крім Півночі, 11 січня знову похолодає, крім Сходу. Словом, погода веселиться і нас запрошує", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, що в Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин.

Ми писали, що згідно з прогнозом синоптиків, 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі і в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9.

Як писав Styler, в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.