"Погода веселится": синоптик дала прогноз на 9 января

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

В Киеве день пройдет без существенных осадков

Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз на 9 января. Эксперт предостерегает украинцев и сообщает о том, что в среду все еще будут ощутимые холода. Об этом Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -8 -14 градусов. На Севере, Западе и в Центре до -12 -16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра днем ​​также не сахар: -5 -11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до 3 -6 градусов. В южной части днем ​​ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла",- пишет Диденко.

Ощутимый снег будет в западных областях и на Востоке Украины. В Киеве осадков не ожидается, ближайшей ночью температура будет достигать -9 -13 градусов, а днем ​​-8 -10 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"10 января в Украине потеплеет, кроме Севера, 11 января снова похолодает, кроме Востока. Словом, погода веселится и нас приглашает", - подытожила синоптик.

Напомним, что в Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин.

Мы писали, что согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9.

Как писал Styler, в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.