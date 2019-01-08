"Аттракционные горки": синоптик дала прогноз на всю неделю

Фото: коллаж РБК-Украина

В первую половину недели сохранится холодная влажная погода

В Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что во вторник и среду сохранится холодная погода. 8 января снегопады ожидаются только в юго-восточных регионах страны, а 9-го - в западных и северных областях, а также в Крыму.

Во вторник столбики термометров будут варьироваться в дневное время от -7 до -2 градусов, а на Севере воздух промерзнет до -10 градусов.

В среду в ночное время температура воздуха составит от -14 до -7 градусов, жителям северных и центральных регионов нужно готовиться к -16 градусам.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В четверг, 10 января, прогнозируется потепление до оттепели. Столбики термометров поднимутся на Севере и Западе до показателей -4...-1 градус. Ожидаются осадки в виде снега, а в южных областях еще и с дождем.

В пятницу, 11 января, вернется холодная погода, разве что в южных и восточных областях температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. В западных регионах будет сухо, а на всей остальной части Украины ожидаются осадки.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

В субботу, 12 января, морозная погода будет только в ночное время, а днем снова начнется потепление.

В воскресенье, 13 января, в течение суток ощутимо потеплеет. В целом по стране вероятны периодические осадки, однако в южных областях будет преобладать сухая погода.

В понедельник, 14 января, ночью ненадолго вернется мороз, но в дневное время ожидается ​​оттепель. В плане осадков прогнозируется аналогичная воскресенью ситуация - покапает везде, кроме Юга.

"Итак, в ближайшее время в Украине - влажная погода. Температура воздуха - аттракционные горки", - отметила Диденко.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что перед этим синоптик рассказывал о резком ухудшении погоды в Украине.

Ранее сообщалось, что по словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными. Первая половины зимы будет теплая, но уже с 14 января в стране будет холодать.

Также мы писали о том, что народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы, а также обильные снегопады.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина