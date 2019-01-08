"Атракціонні гірки": синоптик дала прогноз на весь тиждень

Фото: колаж РБК-Україна

У першу половину тижня збережеться холодна волога погода

В Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди у першій половині тижня і до відлиги наприкінці тижня і на початку наступного. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що у вівторок і середу збережеться холодна погода. 8 січня снігопади очікуються лише у південно-східних регіонах країни, а 9-го - у західних і північних областях, а також у Криму.

У вівторок стовпчики термометрів будуть варіюватися в денний час від -7 до -2 градусів, а на Півночі повітря промерзне до -10 градусів.

У середу вночі температура повітря складе від -14 до -7 градусів, жителям північних і центральних регіонів потрібно готуватися до -16 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У четвер, 10 січня, прогнозується потепління до відлиги. Стовпчики термометрів піднімуться на Півночі та Заході до показників -4...-1 градус. Очікуються опади у вигляді снігу, а в південних областях ще й з дощем.

У п'ятницю, 11 січня, повернеться холодна погода, хіба що в південних і східних областях температура повітря становитиме від -2 до +3 градусів. У західних регіонах буде сухо, а на всій іншій частині України очікуються опади.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

У суботу, 12 січня, морозна погода буде тільки вночі, а вдень знову почнеться потепління.

У неділю, 13 січня, протягом доби відчутно потеплішає. В цілому по країні вірогідні періодичні опади, проте у південних областях переважатиме суха погода.

У понеділок, 14 січня, вночі ненадовго повернеться мороз, а вдень очікується відлига. У плані опадів прогнозується аналогічна неділі ситуація - покапає скрізь, окрім Півдня.

"Отже, найближчим часом в Україні - волога погода. Температура повітря - атракціонні гірки", - зазначила Діденко.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що перед цим синоптик розповідав про різке погіршення погоди в Україні.

Раніше повідомлялося, що за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними. Перша половина зими буде теплою, але вже з 14 січня в країні буде холоднішати.

Також ми писали про те, що народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні в кінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози, а також рясні снігопади.

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Відео: РБК-Україна