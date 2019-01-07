Холодно, местами метели: украинцам рассказали о погоде 8 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В столице во вторник, 8 января, осадки не прогнозируются

Во вторник, 8 января, на большей части территории Украины осадки не прогнозируются. Сохранится морозная погода. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в сети Facebook.

Отмечается, что завтра снег будет идти на Юге и в восточных областях.

Температура воздуха в этих районах в ночное время составит от -12 до 07 градусов, а днем - от -6 до -1 градуса.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Карта погоды (facebook.com/ukrgmc.official)

Также снегопады ожидаются вечером в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Столбики термометров покажут ночью от -16 до -11 градусов, в дневное время температура воздуха составит от -10 до -5 градусов.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

В указанных районах прогнозируют местами порывы ветра 15-20 м/с. Будут метели.

Скрин: facebook.com/ukrgmc.official

Также отмечается, что на дорогах страны местами будет гололедица.

В Киеве 8 января - без осадков. Ночью температура воздуха составит от -13 до -11 градусов, днем - от -9 до -7 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Скрин: facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщалось, ранее синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды.

Также мы писали о том, что известные синоптики рассказали о прогнозе погоды на весь 2019 год. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными. Первая половины зимы будет теплая, но уже с 14 января в стране будет холодать. При этом к 25 января ожидаются 25-градусные морозы.

Напомним, народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

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Видео: РБК-Украина