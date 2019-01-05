"Не только похолодание": синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцев предупредили о "пакостях" погоды

Погода 5 и 6 января готовит украинцам настоящее "испытание", поскольку страну накроет не только похолодание, а и обильный снегопад с ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Opogode.

Так, в западных областях ожидается снег. Температура воздуха ночью будет на уровне 5-10 мороза, а днем около 2-6 ниже нуля.

В северных областях стоит ожидать небольшой мокрый снег. Ночью за окном будет 4-9 градусов мороза. Днем показатель будет на уровне -2-5 по Цельсию.

Украинцам в восточных областях стоит готовиться к небольшому снегу, который будет сопровождаться 3-7 градусами мороза ночью. Днем этот показатель будет на уровне 1-5 ниже нуля.

Центральные регионы ожидает влажная погода с ночной температурой около 4-8 градусов. Днем воздух "прогреется" до -2-5 по Цельсию.

Юг Украины будет ждать небольшие осадки с температурой около 1-6 градусов мороза. Днем ожидается 0-3 ниже нуля.

В Киеве 5 и 6 января будет 2-4 градусов мороза. Ночью стоит готовится к резкому похолоданию – около 5-7 ниже нуля.

Ветер в Украине будет юго-западный, около 5-10 метров за секунду.

Ранее сообщалось, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине из-за мощного циклона из Греции во второй половине недели ожидается существенное ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей. Кроме того, прогнозируется значительное усиление ветра.

Также синоптики предупреждали, что 4-5 января на Левобережье вероятны метели и гололед, а сугробы могут достичь высоты до 20 сантиметров.

Напомним, что по словам синоптика, в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.