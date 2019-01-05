"Не тільки похолодання": синоптик попередив українців про різке погіршення погоди

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Українців попередили про "капості" погоди

Погода 5 і 6 січня готує українцям справжнє "випробування", оскільки країну накриє не тільки похолодання, а і рясний снігопад з вітром. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Opogode.

Так, у західних областях очікується сніг. Температура повітря вночі буде на рівні 5-10 морозу, а вдень близько 2-6 нижче нуля.

У північних областях варто очікувати невеликий мокрий сніг. Вночі за вікном буде 4-9 градусів морозу. Вдень показник буде на рівні -2-5 за Цельсієм.

Українцям у східних областях варто готуватися до невеликого снігу, який буде супроводжуватися 3-7 градусів морозу вночі. Вдень цей показник буде на рівні 1-5 нижче нуля.

Центральні регіони чекає волога погода з нічною температурою близько 4-8 градусів. Вдень повітря прогріється до -2-5 за Цельсієм.

Південь України буде чекати невеликі опади з температурою близько 1-6 градусів морозу. Вдень очікується 0-3 нижче нуля.

У Києві 5 і 6 січня буде 2-4 градусів морозу. Вночі варто готується до різкого похолодання – близько 5-7 нижче нуля.

Вітер в Україні південно-західний, близько 5-10 метрів за секунду.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні через потужний циклон з Греції у другій половині тижня очікується суттєве погіршення погодних умов - опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу та дощів. Крім того, прогнозується значне посилення вітру.

Також синоптики попереджали, що 4-5 січня на Лівобережжі вірогідні хуртовини та ожеледь, а замети можуть досягти висоти до 20 сантиметрів.

Нагадаємо, що за словами синоптика, в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптическую ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.