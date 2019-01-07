Морозное Рождество: синоптики рассказали о погоде на 7 января

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Сегодня ожидается похолодание на всей территории Украины

Сегодня, 7 января на всей территории Украины ожидается снег и морозы до -10 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Западе Украины на протяжении дня ожидается ветер 5-10 м/с и небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 5-7 градусов ниже нуля, ночью - от -7 до -10.

На Востоке страны температура воздуха будет примерно такой же: днем от -6 до -8, ночью: от -8 до -10. Скорость ветра ожидается в пределах 5-10 м/с.

В южных областях будет теплее, но также ожидается снег. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов днем и -6 ночью.

Скриншот с meteo.gov.ua

В центральных областях снег. Температура 5-7 градусов мороза днем и 8-10 – ночью.

В Крыму также снег. Днем мороз будет на уровне -1…-3, ночью -4…-6.

В Киеве снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне -6…-8, ночью: -8…-10.

Напомним, что синоптики Вера Балабух и Леонид Горбань дали прогноз погоды на весь 2019 год.

Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр предупреждал об усложнении снеголавинной ситуации в западных областях Украины.