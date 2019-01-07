Морозне Різдво: синоптики розповіли про погоду на 7 січня

Сьогодні очікується похолодання на всій території України
Сьогодні, 7 січня на всій території України очікується сніг і морози до -10 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
На Заході України протягом дня очікується вітер 5-10 м/с і невеликий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від 5-7 градусів нижче нуля, вночі - від -7 до -10.
На Сході країни температура повітря буде приблизно такий же: вдень від -6 до -8, вночі від -8 до -10. Швидкість вітру очікується в межах 5-10 м/с.
У південних областях буде тепліше, але також очікується сніг. Температура повітря становитиме від -3 до -5 градусів, вдень і -6 вночі.
Скріншот з meteo.gov.ua
У центральних областях сніг. Температура 5-7 градусів морозу, вдень 8-10 – вночі.
У Криму також сніг. Вдень мороз буде на рівні -1...-3 градуси, вночі -4...-6.
У Києві сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень буде на рівні -6...-8, вночі: -8...-10.
Нагадаємо, що синоптики Віра Балабух і Леонід Горбань дали прогноз погоди на весь 2019 рік.
Раніше повідомлялося, що Укргідрометцентр попереджав про ускладненні сніголавинної ситуації в західних областях України.