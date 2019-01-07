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Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січня

STYLERЖиття    07.01.2019 - 21:37
Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У столиці у вівторок, 8 січня, опади не прогнозуються

У вівторок, 8 січня, на більшій частині території України опади не прогнозуються. Збережеться морозна погода. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру на сторінці в мережі Facebook.

Зазначається, що завтра сніг йтиме на Півдні та у східних областях.

Температура повітря в цих районах вночі складе від -12 до 07 градусів, а вдень - від -6 до -1 градуса.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січняКарта погоди (facebook.com/ukrgmc.official)

Також снігопади очікуються ввечері у Волинській, Львівській і Закарпатській областях.

Стовпчики термометрів покажуть вночі від -16 до -11 градусів, вдень температура повітря становитиме від -10 до -5 градусів.

Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січняФото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

У зазначених районах прогнозують місцями пориви вітру 15-20 м/с. Будуть хуртовини.

Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січняХолодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січня

Скрін: facebook.com/ukrgmc.official

Також зазначається, що на дорогах країни місцями буде ожеледиця.

У Києві 8 січня - без опадів. Вночі температура повітря складе від -13 до -11 градусів, вдень - від -9 до -7 градусів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Холодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січняХолодно, місцями хуртовини: українцям розповіли про погоду 8 січня

Скрін: facebook.com/ukrgmc.official

Як повідомлялося, раніше синоптик попередив українців про різке погіршення погоди.

Також ми писали про те, що відомі синоптики розповіли про прогноз погоди на весь 2019 рік. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними. Перша половина зими буде теплий, але вже з 14 січня в країні буде холоднішати. При цьому до 25 січня очікуються 25-градусні морози.

Нагадаємо, народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні в кінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози і рясні снігопади.

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Відео: РБК-Україна

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